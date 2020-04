Hupperts kiest na faillissement in België voor terugkeer in Eredivisie

Guus Hupperts vervolgt zijn loopbaan bij VVV-Venlo, zo bevestigt algemeen directeur Marco Bogers dinsdag in een reactie aan De Limburger. De 28-jarige aanvaller tekent een tweejarig contract bij de Venlose club, met de optie op een derde jaargang. Hupperts was transfervrij na zijn vertrek bij SC Lokeren, dat onlangs failliet werd verklaard.

Bogers is opgetogen over de komst van Hupperts naar VVV. "Guus wil in Venlo het plezier in het voetballen weer terugvinden", benadrukt de Limburgse bestuurder. Trainer Hans de Koning, die maandag een nieuw contract ondertekende, deelt het optimisme van Bogers. "Hij is een heel welkome versterking", laat de oefenmeester van VVV weten in gesprek met De Telegraaf.

"Een aantal huurlingen zal terugkeren naar hun eigenlijke werkgevers, jongens als Oussama Darfalou, Thomas Bruns, John Yeboah en Jerome Sinclair, waardoor we een compleet nieuwe aanval nodig hebben", verklaart De Koning de zoektoch naar aanvallende versterkingen. "Wij hadden al langere tijd contact met Guus, ook omdat hij niet echt gelukkig was bij Lokeren en zijn heel blij dat hij bij ons komt spelen. Het is een jongen met veel kwaliteit en ervaring, die zowel links als rechts voorin kan spelen."

Hupperts speelde bijna vier jaar voor Lokeren. Daarvoor kwam de kersverse VVV-aanwinst in Nederland uit voor Roda JC Kerkrade, AZ en Willem II. De aanvaller werd in de afgelopen periode ook begeerd door Roda JC, maar de club heeft volgens De Limburger het financiële budget voor volgend seizoen nog niet rond, waardoor de komst van Hupperts niet haalbaar is.