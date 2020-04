Capello waarschuwt: ‘Hij zou bij Barcelona op de bank belanden’

Barcelona is druk bezig met de invulling van de selectie van volgend seizoen en volgens verschillende buitenlandse media denken de Catalanen serieus na over het aantrekken van Lautaro Martínez. Fabio Capello, oud-trainer van onder meer Juventus en AC Milan, zou het echter zeer onverstandig vinden als de Argentijnse aanvaller Internazionale deze zomer inruilt voor Barcelona. De 22-jarige spits kwam voor de coronacrisis tot 16 doelpunten in 31 wedstrijden namens Inter in alle competities.

"Ik zou bij Inter blijven als ik Martínez was", adviseert Capello in een interview met La Gazzetta dello Sport. "Bij Barcelona zou hij namelijk op de bank belanden." Trainer Quique Setién beschikt in het Camp Nou over Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé en Ansu Fati op aanvallend gebied. Daarnaast zijn er geruchten over een mogelijke terugkeer van Neymar, terwijl de aan Bayern München verhuurde Philippe Coutinho nog onder contract staat bij de Catalaanse grootmacht en mogelijk deze zomer terugkeert.

Martínez heeft naar verluidt een ontsnappingsclausule van 111 miljoen euro in zijn tot medio 2023 lopende contract bij Inter, al is deze bepaling naar verluidt alleen geldig in de eerste twee weken van juli. Volgens berichtgeving in de Spaanse media is Barcelona bereid om een speler in de deal te betrekken, om zo de vraagprijs van de Italianen naar beneden te brengen. Met name Ivan Rakitic en Arturo Vidal zijn genoemd als mogelijke opties.

Capello voorspelt echter moeilijkheden voor Barcelona in de jacht op Martínez. "In economisch opzicht lijkt alleen Real Madrid zich staande te houden tijdens de coronapandemie. Barcelona en Atlético Madrid gaan een hoop pijn voelen." Capello denkt dat de coronacrisis gaat zorgen voor een normalisering van de transferbedragen. "Er zijn de afgelopen jaren waanzinnige bedragen betaald, maar nu keren we terug naar een aanvaardbaar niveau. Er zijn slimme bestuurders nodig om het systeem te herstellen. Egoïsme kan in de huidige omstandigheden fatale gevolgen hebben."