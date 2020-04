PSV gewaarschuwd: ‘We zijn niet op oorlogspad, maar dit krijgt een staartje’

De directie van PSV levert twintig procent van het salaris in zolang er niet met publiek kan worden gespeeld, zo werd afgelopen vrijdag duidelijk. Algemeen directeur Toon Gerbrands kondigde korte tijd later aan dat de spelers een gedeelte van hun salaris tijdelijk moeten inleveren. De uitspraken van de PSV-bestuurder zorgen voor ergernis bij Evgeniy Levchenko, voorzitter van de spelersvakbond VVCS.

"Ik heb samen met John de Jong (technisch manager PSV, red.) ook contact gehad met de spelers en ze daarbij de financiële situatie en perspectieven uitgelegd", stelt Gerbrands deze week in een interview met Voetbal International. "Gewoon als volwassen mensen. Dan eis ik niets, maar vraag ik of ze daarover na willen denken. Gaan we komende week samen op terugkomen. Hier moeten we samen uitkomen."

De woorden van Gerbrands komen als een verrassing voor Levchenko. "We zijn namelijk voortdurend in gesprek met de FBO (Federatie Betaald Voetbalorganisaties, red.)", reageert de oud-middenvelder in gesprek met Voetbal International. "Gerbrands praat dus voor zijn beurt. Ik vind dat je het de tijd moet geven om tot gezamenlijke oplossingen te komen."

Gerbrands wil niet wachten op de VVCS, omdat het proces volgens hem te lang duurt en PSV haast heeft met het nemen van beslissingen. "Dat vind ik verbazingwekkend en een zwak argument omdat we dagelijks overleggen", gaat Levchenko verder. "Ik vind het niet netjes als PSV nu spelers individueel of als groep gaat benaderen. In principe hoeven de voetballers niks in te leveren. Er ontstaat een maatschappelijke druk die ik niet prettig vind en dus ook niet wil."

"PSV moet wachten op de afspraken die er worden gemaakt tussen de VVCS en de FBO", voegt Levchenko daaraan toe. "Wij adviseren de spelers dringend om niet zomaar ergens mee in te stemmen. Wij zullen de spelers beschermen en ze goed duidelijk maken wat hun rechten en plichten zijn." De oud-speler van onder meer FC Groningen en Sparta hoopt op een snelle oplossing. "We zijn met de VVCS niet op oorlogspad, maar dit krijgt zeker een staartje."