Koeman: ‘Het doet hem pijn dat hij niet op zijn Ajax-positie speelt’

Ronald Koeman was als speler zes jaar actief bij Barcelona en de huidige bondscoach van het Nederlands elftal volgt de verrichtingen van de Catalaanse grootmacht nog altijd op de voet. Koeman heeft in het momenteel door de coronacrisis stilgelegde seizoen een aantal goede optredens van de ploeg gezien, maar merkt in een uitgebreid interview met Sport op dat er ook slechte wedstrijden zijn gespeeld.

“Barcelona is niet de ploeg die het een paar jaar geleden was, omdat het niet meer dezelfde spelers heeft. Alleen Gerard Piqué, Sergio Busquets en Lionel Messi zijn nog over van de ruggengraat van dat elftal en ze zijn alle drie al over de dertig, zo gaat het in het leven”, vertelt hij. “Ik zie twee problemen bij het huidige Barcelona. De eerste is de intensiteit. Of je het nu leuk vindt of niet, de beste teams van tegenwoordig spelen negentig minuten op een enorm hoog tempo. Barcelona heeft moeite om dat vol te houden.”

“We hebben het gezien in die beroemde wedstrijd tegen Liverpool (4-0 nederlaag op Anfield in de Champions League vorig seizoen, red.), maar ook tegen Atlético Madrid in de Spaanse Supercup dit jaar (2-3 nederlaag, red.). Barça was op na negentig minuten en een frisser Atlético versloeg hen.” Koeman merkt verder op dat Barcelona zijn speelstijl heeft moeten aanpassen: “Wedstrijden worden niet meer zo gedomineerd als eerder het geval was. Barcelona moet wat dat betreft terug naar zijn eigen ijkpunten, aangezien het onderdeel uitmaakt van het DNA van de club. Barça moet altijd de controle hebben en moet dat effectiever doen.”

Als bondscoach van het Nederlands elftal kijkt Koeman met extra belangstelling naar de verrichtingen van Frenkie de Jong en hij ziet dat de middenvelder het niet altijd even makkelijk heeft gedurende zijn eerste seizoen in het Camp Nou. De trainer is het eens met De Jongs observatie dat hij beter kan: “Dat kan hij ook. Dit jaar is een overgangsjaar voor hem, dat heb ik ook gehad toen ik in 1989 voor Barça tekende. Hij is een enorm intelligente jongen met veel talent. Hij gaat zeker slagen. Het doet hem pijn dat hij niet op zijn natuurlijke positie speelt, zoals bij Ajax.”

Koeman en De Jong komen in de toekomst mogelijk ook op clubverband met elkaar samen te werken, aangezien de bondscoach niet onder stoelen of banken steekt dat het zijn ambitie is om in de toekomst Barcelona te trainen. Door een clausule in zijn contract is het mogelijk om na het EK richting het Camp Nou te verkassen en de verplaatsing van het toernooi naar volgend jaar heeft hier geen invloed op: “Ik zou willen dat het bestaan van deze clausule niet bekend was, maar het is zonder mijn toestemming naar buiten gekomen. Ik zal het nu niet ontkennen.”

“Mijn toewijding aan het Nederlands elftal blijft hetzelfde. Ik blijf tot minstens het eind van het EK van 2021. Barcelona heeft ook al een trainer en ze doen het op dit moment overigens erg goed. Ik kan alleen zeggen dat de tijd het uit zal wijzen. Een van de dingen die de coronacrisis heeft aangetoond, is dat alles van de ene op de andere dag kan veranderen. We zullen zien wat de toekomst in petto heeft”, sluit hij af.