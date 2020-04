PSV hoopt na gesprekken met spelersgroep ook op gebaar van supporters

De coronacrisis hakt er stevig in bij de Nederlandse clubs en dat is bij PSV niet anders. De Eindhovenaren zijn al in gesprek met de spelersgroep over een salariskorting en hopen dat de supporters de club eveneens tegemoet zullen komen. Het Eindhovens Dagblad meldt dinsdag dat de fans op korte termijn een voorstel tegemoet kunnen zien.

Doordat het seizoen definitief stilgelegd is kunnen de laatste vijf thuisduels niet afgewerkt worden. De supporters kunnen hier normaal gesproken voor gecompenseerd worden, maar PSV hoopt volgens bovengenoemde regionale krant dat veel van de fans hiervan af zullen zien om de club door deze moeilijke periode heen te helpen. Het alternatief is een tegemoetkoming vanuit PSV en de Eindhovenaren hopen, in overleg met de andere Eredivisie-clubs, hier snel uitsluitsel over te kunnen geven.

Een volgend dilemma dient zich ook al aan voor PSV, aangezien de supporters binnenkort de vraag zullen krijgen of zij hun seizoenkaart willen verlengen. Aangezien de club niet weet hoe het aankomende seizoen er precies uit zal zien, en of er met publiek gevoetbald zal mogen worden, zorgt dit voor verdere complicaties.

PSV is al met de spelersgroep in gesprek gegaan over een salariskorting en heeft de hoop dat er binnenkort een akkoord kan worden bereikt dat de club miljoenen zou besparen. Dit zal de club goed uitkomen, aangezien er ook grote onduidelijkheid bestaat over Europees voetbal voor volgend seizoen. PSV heeft volgens het Eindhovens Dagblad altijd begroot op deelname aan de groepsfase van de Europa League en houdt hier bij een ‘aardig internationaal seizoen’ al vijf tot tien miljoen euro aan over. Mocht dit aankomend seizoen niet mogelijk zijn, dan moet de begroting nog verder omlaag.