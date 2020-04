‘Bayern bereikt akkoord en denkt clausule van 60 miljoen te kunnen omzeilen’

De naam van Dayot Upamecano valt de afgelopen tijd meer dan geregeld in het geruchtencircuit. Onder meer Tottenham Hotspur, Barcelona en Arsenal zouden belangstelling hebben voor de 21-jarige Franse verdediger van RB Leipzig, maar BILD weet dinsdag te melden dat hij reeds een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Bayern München. Der Rekordmeister wil alleen nog de afkoopclausule van zestig miljoen euro naar beneden zien te krijgen.

Door de coronacrisis dalen de marktwaardes van voetballers en Bayern is om die reden niet van plan om de gelimiteerde transfersom voor Upamecano op tafel te leggen. Een bijkomend probleem voor RB Leipzig is het feit dat de jeugdinternational van Frankrijk nog maar een contract tot medio 2021 heeft. Indien Upamecano deze zomer dus niet verkocht wordt, loopt de Duitse club het risico dat hij volgend jaar transfervrij de deur achter zich dichttrekt bij die Roten Bullen.

Voor de coronacrisis leek de afkoopclausule van zestig miljoen in het contract van Upamecano vrijwel zeker geactiveerd te gaan worden. Tottenham Hotspur, Barcelona en Arsenal waren ook concreet in de markt voor de Franse verdediger. Nu de gelimiteerde transfersom een probleem vormt voor veel clubs en Upamecano zelf wel inzet op een zomers vertrek, ontstaat een klein probleem voor RB Leipzig. “We laten spelers niet tegen een veel lager bedrag gaan als dat niet nodig is. Dat zullen andere clubs ook niet doen”, liet Oliver Mintzlaff, algemeen directeur in Leipzig, onlangs optekenen.

“We willen ons versterken met een toptalent uit Europa en met een wereldster, die kwaliteit toevoegt aan onze ploeg en ervoor zorgt dat we aantrekkelijk en goed voetbal gaan spelen”, zei Hasan Salihamidzic, technisch directeur bij Bayern München, afgelopen weekeinde tegenover Die Welt. Volgens BILD en Kicker werd hiermee gedoeld op Sergiño Dest en Leroy Sané, omdat de andere doelwitten Upamecano en Kai Havertz al in Duitsland spelen. Volgens de huidige berichtgeving lijkt Upamecano dus de eerste zomerse versterking te worden. “We blijven een koopclub. Ik, en iedereen binnen de club, staat voor het feit dat we de Champions League willen winnen. Zonder daarbij financieel onverantwoorde dingen te doen.”