‘Dat is een lastig verhaal, want hier verdient de bestbetaalde 3.500 euro bruto’

De coronacrisis heeft ook forse gevolgen voor de voetbalwereld. De inkomsten van de meeste clubs zijn vrijwel volledig opgedroogd, terwijl de kosten gewoon doorlopen. Sjoerd Overgoor, middenvelder van TOP Oss, vertelt in gesprek met TC Tubantia dat salaris inleveren bij zijn huidige werkgever niet echt een optie is.

“TOP heeft een kleine organisatie en geen scouting. Ik heb nog een netwerkje aan mijn carrière overgehouden en zo help ik de ‘td’ Peter Bijvelds. Ik sta voor acht uur per week op de loonlijst. Soms bezoeken we samen wedstrijden of nemen we spelers door. Zo heb ik Giovanni Bütnner getipt, die ik kende van Go Ahead”, vertelt Overgoor. De 31-middenvelder kwam in januari 2019 bij TOP Oss terecht, nadat hij vertrok bij Go Ahead Eagles. Overgoor zou net met de club in gesprek gaan over een contract, maar de coronacrisis heeft voorlopig een streep door die gesprekken gezet.

“Ik lees overal verhalen dat voetballers salaris moeten gaan inleveren. Maar dat is bij ons een lastig verhaal, want hier verdient de bestbetaalde 3.500 euro bruto”, zegt Overgoor, die zich al aan het oriënteren is op de periode na zijn loopbaan. “Mensen hebben een ander beeld van het betaalde voetbal”, beaamt ploeggenoot Cas Peters. “Maar van voetballen in de Eerste Divisie word je niet rijk. Ik heb bij een andere club meegemaakt dat een ploeggenoot na de training snel ging douchen, omdat hij nog naar zijn werk moest. Op dit niveau voetbal je vooral omdat je in jezelf wilt investeren.”

“Ik heb het geluk dat ik nog een eenjarig contract heb, maar ik kan me voorstellen dat jongens met een aflopende verbintenis zich wel zorgen gaan maken”, vervolgt Peters. TOP Oss besloot het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op de zestiende plaats. “Clubs gaan nu geen spelers onder contract nemen. Ze moeten eerst een beter inzicht in de financiële gevolgen hebben. Niemand kan daar op dit moment een zinnig woord over zeggen.”