‘Fabel’ over Van Gaal en Mourinho ontkracht: ‘Er is oneerlijke druk geweest’

Ole Gunnar Solskjaer staat sinds maart 2019 aan het roer bij Manchester United en Nicky Butt stelt dat er sindsdien het nodige veranderd is in de clubcultuur. Het hoofd jeugdopleidingen van the Red Devils vindt het echter oneerlijk dat er de nodige kritiek bestaat op Louis van Gaal en José Mourinho, van wie beweerd wordt dat ze nauwelijks een beroep deden op de academie van de Engelse grootmacht.

“Ik denk dat het een beetje hard is om dat over Van Gaal, Mourinho en, in zekere zin, David Moyes te zeggen. Ze kwamen niet naar Manchester United om te zeggen: ‘We gaan het op deze manier doen en we schuiven alles aan de kant’. Wat dat betreft was er respect voor Manchester United”, zegt Butt in gesprek met MUTV. “Dat hebben ze nooit gedaan. Het is een fabel dat ze wel op die manier te werk zijn gegaan.”

“Mourinho was geweldig, hij sprak iedere dag aan het ontbijt met me en vroeg naar de jongens uit de jeugdopleiding. Hij belegde een aantal bijeenkomsten met die jongens, voordat ze naar Portugal gingen voor een wedstrijd in de Youth League. Daarin kregen ze te horen wat ze konden verwachten. Vanuit de pers is er een beetje oneerlijke druk geweest op die managers, in mijn ogen”, gaat de oud-middenvelder verder. Van Gaal werkte tussen 2014 en 2016 voor Manchester United, terwijl Mourinho het stokje van hem overnam en tot 2019 aan het roer stond.

“Het is wel zo dat Ole en Mike (Phelan, red.) in een groep stappen met Kieran (McKenna, red.) en Michael (Carrick, red.), allemaal jongens die de club van binnen en van buiten kennen”, constateert Butt over de huidige technische staf van Manchester United. “Ze weten beter dan iedereen hoe de situatie is en ze zijn een beetje terug naar de basis gegaan, wat goed is voor de club. Puur als club, dan laten we het voetballende gedeelte nog buiten beschouwing. De kantine is opnieuw opengegaan, we eten weer samen.”

“Alle jongens kunnen gebruik maken van het zwembad en het krachthonk. Aan de andere kant: als je bedenkt dat sommige managers de kantine sloten voor de jeugd, kan je ook wel begrijpen dat ze hetzelfde deden met het krachthonk”, zegt Butt. “Ole en Mike brengen het comfort dat we onszelf kunnen zijn en in het clubgebouw met iedereen kunnen praten. Op het veld willen ze weer een winnend team samenstellen, met de juiste aanvallende stijl. Daarin moeten ook jonge spelers worden ingepast.”