‘Ten Rouwelaar wijst PSV en FC Groningen af en kiest voor fraaie overstap’

Jelle ten Rouwelaar wordt vanaf volgend seizoen de nieuwe keeperstrainer van Anderlecht, zo weet Het Nieuwsblad te melden. De 39-jarige oud-doelman heeft volgens de Belgische krant een akkoord bereikt over een dienstverband bij Paars-Wit. Anderlecht zal een ‘kleine vergoeding’ moeten betalen aan NAC Breda, waar Ten Rouwelaar sinds 2016 in dienst was als keeperstrainer.

Tom Van Den Abbeele, technisch directeur van NAC Breda, liet onlangs al weten dat Ten Rouwelaar had aangegeven dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. “Wij zoeken naar een oplossing die voor alle partijen goed is. En FC Groningen en Anderlecht hebben zich inderdaad bij ons gemeld”, zei Van Den Abbele in gesprek met BN DeStem. Naast FC Groningen en Anderlecht was ook PSV geïnteresseerd in de diensten van Ten Rouwelaar.

De Eindhovenaren zoeken een opvolger voor de vertrekkende keeperstrainer Ruud Hesp. Bas Roorda wordt met ingang van volgend seizoen teammanager bij PSV en verlaat daardoor zijn post als keeperstrainer bij FC Groningen. Zowel PSV als FC Groningen zal echter nog even moeten doorzoeken naar een nieuwe keeperstrainer, daar Ten Rouwelaar de overstap naar Anderlecht gaat maken. Het is volgens Het Nieuwsblad overigens niet de bedoeling dat Max de Jong, de huidige Nederlandse keeperstrainer van Anderlecht, vertrekt.

De Jong, die sinds 2012 in Brussel werkt, moet jonge keepers helpen doorstromen. De ‘kleine vergoeding’ die door Anderlecht moet worden betaald aan NAC Breda ‘mag geen struikelblok’ vormen. Ten Rouwelaar zetten in de zomer van 2016 een punt achter zijn loopbaan, nadat hij negen jaar onder de lat had gestaan bij NAC. Verder droeg hij het shirt van onder meer PSV, FC Groningen, FC Twente, PEC Zwolle en Austria Wien.