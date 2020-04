Henk de Jong: ‘Valentijn heeft hen fantastisch geholpen, dat is een supporter’

De KNVB besloot afgelopen vrijdag om de promotie en degradatie in de Eredivisie te schrappen. Het betekent dat SC Cambuur, de koploper van de Keuken Kampioen Divisie, niet promoveert en dat leidde tot grote woede bij Henk de Jong. De trainer van de club uit Leeuwarden pleit nog altijd voor een Eredivisie met twintig clubs en haalt aan tafel bij Op1 ook subtiel uit richting Valentijn Driessen.

“Ik werd er de eerste dag om uitgelachen. Of nou ja, uitgelachen. Mensen die snappen het wel. Maar we zijn nu drie dagen verder en wordt over gesproken”, zo begint De Jong. “Ik ben niet in de war, daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Ik kom uit een gedeelte van het land waar het bloed iets roder is dan in de rest van het land. Ik hoor wel: ‘Henk, het is maar een spelletje’. Maar Cambuur is een bedrijf, waar veertig mensen met gezinnen werken. Als onze branche of ons bedrijf omvalt... Als je dan kijkt hoe we die mededeling kregen, even tussen neus en lippen door. Iedere baas of medewerker was woedend geweest.”

“Ik was eigenlijk ook wel een beetje woedend. Het is enigszins gezakt”, zo haakt Frans van Seumeren, eigenaar van FC Utrecht, in. De Domstedelingen stonden in de bekerfinale tegenover Feyenoord en bezetten in de Eredivisie de zesde plaats, met een wedstrijd minder dan Willem II. De Tilburgers kregen ten koste van FC Utrecht het Europese ticket en Van Seumeren bevestigt dat er aan de hand van advocaat Frans de Weger juridische stappen worden genomen. “Het is in grote lijnen bekend, maar daar wil ik niet al teveel over zeggen. Ik wil de KNVB niet wijzer maken over de tactiek die wij willen volgen.”

“Het feit dat wij de bekerfinale hebben gehaald, is als grof vuil weggeschoven. Dat bestaat schijnbaar niet meer. Een hele aparte competitie. Met alle respect voor Willem II: als ze ons die plek hadden gegeven, was er veel minder commotie geweest”, stelt Van Seumeren. De Jong denkt dat een Eredivisie met twintig clubs een optie voor volgend seizoen was geweest. “Laten we de bekerfinale nemen. Als je met Feyenoord en FC Utrecht was gaan zitten, was je er voor dit jaar uitgekomen. Utrecht zou financieel gecompenseerd worden, Feyenoord gaat Europa in en die bekerfinale gaat naar volgend jaar. Je hebt dan zes speelweken extra om naar twintig clubs te gaan, omdat je geen beker speelt. De burgemeester staat daarin volledig achter ons.”

“De UEFA wil op basis van sportiviteit de Europese tickets aanwijzen. Bovenin doen ze dat op basis van de ranglijst, maar onderin zeggen ze: ‘Laat maar zitten’. Dat is onmogelijk”, gaat de trainer van SC Cambuur verder. De Jong wordt geconfronteerd met uitspraken van De Telegraaf-journalist Driessen, die zich kon vinden in het besluit van de KNVB. “Valentijn heeft ADO fantastisch geholpen, dat is een ADO-supporter. Dat vind ik prachtig, als ik die man tegenkom, geef ik hem gewoon een hand. Net als met Johan Derksen. Iedereen heeft zijn belangen.”

“Er is in geen enkel land discussie over de bekerfinale. Die beslissing had makkelijk uitgesteld kunnen worden. Ik denk dat de KNVB langzaam onder druk komt, zeker de bestuurders. Voor de stemming hebben we schriftelijk aangegeven dat we dat niet wilden. Daar hebben ze geen rekening mee gehouden”, besluit Van Seumeren.