Deal van 50 miljoen tussen Barça en Napoli van de baan

Borja Bastón gaat Aston Villa na een half jaar alweer verlaten. De spits is in gesprek over met Real Zaragoza, waar hij in het seizoen 2014/15 23 goals in 39 competitiewedstrijden maakte op het tweede Spaanse niveau. (Diverse Engelse media)