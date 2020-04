Wenger was woedend om wereldberoemde selfie: ‘Dat zie je Casillas niet doen’

Wojciech Szczesny werd in 2006 door Arsenal opgepikt bij Legia Warschau en speelde uiteindelijk tot 2015 voor de Engelse club. De Poolse doelman, inmiddels actief voor Juventus, bewaart nog altijd warme herinneringen aan Arsenal en blikt maandag in de In Lockdown-podcast van de club uitgebreid terug op zijn periode in Engeland. Szczesny spreekt onder meer over zijn relatie met toenmalig manager Arsène Wenger en herinnert zich goed dat hij in 2014 een flinke uitbrander kreeg van de ervaren Fransman.

Arsenal won in het seizoen 2013/14 de beladen uitwedstrijd tegen aartsrivaal Tottenham Hotspur met 0-1, waarna Szczesny direct na afloop een selfie maakte met enkele medespelers, voor het vak met de eigen meegereisde supporters. "Ik vroeg Paul Johnson, onze materiaalman, of hij na de wedstrijd mijn telefoon mee wilde nemen. Ik heb toen een selfie gemaakt met de Arsenal-fans, dat was geweldig. Ze waren namelijk de hele middag fantastisch geweest voor ons. Ze zongen erop los en ik weet zeker dat ze een mooie dag hebben gehad", lichtte de goalie toen toe.

Wojciech Szczesny maakte na de zege bij Tottenham Hotspur een selfie voor het vak met de meegereisde Arsenal-fans. pic.twitter.com/2eupR0Q2hL — Voetbalzone.nl (@voetbalzonenl) March 16, 2014

De foto ging destijds de wereld over, maar Wenger kon de actie van Szczesny absoluut niet waarderen. "Hij was er niet bepaald blij mee en als ik er nu op terugkijk, zou ik het nooit meer doen", zegt Szczesny zes jaar later over het moment. "Maar ik denk dat ik toen 21 of 22 jaar oud was (in feite 23, red.) en op die leeftijd geniet je nu eenmaal van zulke dingen. Het was toen een fantastisch moment voor mij. Als ik er nu op terugkijk, was het misschien een beetje kinderachtig en ik weet dat Wenger er niet blij mee was. Hij bestrafte me niet, maar liet me dat wel duidelijk weten."

"Ik weet niet meer precies op welke manier hij mij duidelijk heeft gemaakt dat hij er niet blij mee was, maar als ik me niet vergis zei hij me: dat zie je Iker Casillas niet doen, of wel? Ik gaf hem natuurlijk gelijk", aldus Szczesny. Volgens de doelman kon Wenger behoorlijk streng uit de hoek komen. "Als het moest, was hij tamelijk koud. The Boss is een zeer warm mens en iedereen kent zijn imago: hij is open en vriendelijk voor iedereen. Maar wanneer hij je toespreekt als werknemer van zijn club, kan hij koud zijn. Ik denk dat het zijn manier van leidinggeven is. Daarnaast moet je ook het leeftijdsverschil tussen hem en de spelers in ogenschouw nemen: hij was veertig jaar ouder dan wij. Dat bracht ook wel een bepaalde vorm van respect met zich mee."