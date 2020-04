Zeven grote clubs volgen Kökcü; heren Veronica Inside geven duidelijk advies

De onderhandelingen tussen Feyenoord en Orkun Kökcü over een nieuw contract verlopen moeizaam. De Rotterdamse club wil de nu nog tot medio 2023 doorlopende verbintenis van de negentienjarige middenvelder graag verlengen, maar die weigert vooralsnog zijn jawoord te geven. Volgens journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International heeft Kökcü zelfs al twee aanbiedingen van Feyenoord naar zich neergelegd.

Krabbendam is maandagavond te gast in het televisieprogramma Veronica Inside en legt uit dat Feyenoord Kökcü graag wil belonen voor diens persoonlijke ontwikkeling. "Ze hebben hem een aantal aanbiedingen gedaan, maar hij gaat daar nog niet mee akkoord: hij heeft al twee aanbiedingen afgeslagen. Dat gaat natuurlijk gewoon om geld. Ook voor Kökcü geldt dat de situatie veranderd is (door de coronacrisis, red.), maar tegelijkertijd is het zo dat er bij Feyenoord spelers op de bank zitten die bijna één miljoen euro verdienen, terwijl hij beduidend minder krijgt. Dat maakt zo’n onderhandeling natuurlijk altijd zeer lastig", zegt Krabbendam.

Kökcü wordt al enige tijd zeer serieus in verband gebracht met een transfer naar het buitenland, met Arsenal en Sevilla naar verluidt als belangrijkste gegadigden. Krabbendam benadrukt echter dat de Turks jeugdinternational veel meer opties heeft en noemt naast Arsenal en Sevilla ook Chelsea, Real Betis, Valencia, Atalanta en AS Roma als geïnteresseerde clubs. "Hij heeft dus keuze zat, maar Dick Advocaat wil hem natuurlijk wel graag behouden, omdat zijn middenveld afgelopen jaar wel redelijk stond", voegt de verslaggever eraan toe.

Tafelgasten Hans Kraay junior, René van der Gijp en Johan Derksen zijn het er unaniem over eens dat Kökcü op dit moment nog niet klaar is voor een grote transfer. Kraay junior vindt dat de middenvelder ‘nog niet goed genoeg is voor Chelsea of Atalanta’, terwijl Van der Gijp een dergelijke transfer ‘totaal zinloos zou vinden’. "Je moet international zijn om naar zo’n grote club te gaan", onderbouwt de oud-aanvaller zijn mening. Volgens Derksen moeten zaakwaarnemers zich realiseren dat door de coronacrisis 'de bomen niet meer tot in de hemel groeien bij de clubs’. "De tijden dat je in één klap miljonair bent zijn even voorbij."