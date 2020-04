Eerste rechtszaak tegen weggehoond besluit van KNVB is een feit

De Graafschap is de eerste club die juridische stappen onderneemt tegen de KNVB, zo bevestigen de Doetinchemmers maandagavond aan het Algemeen Dagblad. De nummer twee uit de Keuken Kampioen Divisie is het pertinent oneens met het besluit van de KNVB om geen promotie en degradatie toe te passen in de Eredivisie.

De clubleiding van De Graafschap hakte maandagavond de knoop door om de beslissing van de KNVB, die vrijdag tot stand kwam in een videocall met alle betaald voetbalclubs in Nederland, aan te vechten. De Gelderse club heeft een advocaat in de arm genomen en wil samen optrekken met SC Cambuur, de koploper in de Keuken Kampioen Divisie.

De Graafschap en SC Cambuur zijn van mening dat ze vanwege hun grote voorsprong op de achtervolgers recht hebben op promotie naar de Eredivisie. Cambuur staat elf punten los op nummer drie FC Volendam, terwijl De Graafschap zeven punten voorsprong heeft. Vrijdag hield de KNVB een stemming onder de clubs, waarbij zestien clubs stemden op een promotie-/degradatieregeling, terwijl negen clubs zich daartegen uitspraken. Negen clubs onthielden zich van een stem, waarna het KNVB-bestuur de knoop doorhakte om géén promotie en degradatie door te voeren.

Al gedurende het weekeinde nam De Graafschap contact op met de vraag aan de KNVB om de besluitvorming verder toe te lichten. De Superboeren eisen opheldering van de bond over de gang van zaken en wat de exacte rol van de stemmingsronde is geweest. De Graafschap overweegt daarnaast om een algemene ledenvergadering (ALV) af te dwingen. Het orgaan zou in staat kunnen zijn om het KNVB-besluit van tafel te vegen. Een ALV kan plaatsvinden als vier clubs een verzoek daartoe indienen. Naast De Graafschap zijn in ieder geval Cambuur en FC Utrecht daar voorstander van.