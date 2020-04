Ibrahimovic, Balotelli en Touré moeten ‘dream team’ bij de hand nemen

Potentiële clubpresidenten die met fraaie beloftes komen in verkiezingstijd, het is bepaald geen nieuw fenomeen. Marco van Basten verscheen in de lente van 2011 met een sjaaltje van Sporting Portugal aan de zijde van Bruno Carvalho, die in de running was voor het voorzitterschap bij de Portugese topclub. Concurrent José Dias Ferreira pronkte juist met Frank Rijkaard. Beide heren moesten het echter afleggen tegen Godinho Lopes, waardoor de Nederlanders geen kans meer maakten. Negen jaar later zet de Braziliaanse Roberto Leven Siano onder meer Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli en Yaya Touré in tijdens zijn campagne om de macht te grijpen bij Vasco da Gama, dat in november van dit jaar een nieuwe president kiest.

"We zijn aan het onderhandelen om zo een waar dream team op te bouwen bij Vasco da Gama", gaf Leven Siano onlangs zijn torenhoge ambities prijs in een interview met FOX Sports. De 51-jarige jurist en zakenman onderhoudt naar eigen zeggen goede banden met Mino Raiola, die de zakelijke belangen behartigt van zowel Ibrahimovic als Balotelli. Daarnaast zijn er nauwe contacten met de bekende Italiaanse spelersmakelaar en zakelijk adviseur Fabio Cordella. "Ibrahimovic zou een gedurfd project zijn. Maar we hoeven er nu niet zozeer over na te denken welke grote spelers we gaan halen, ik kan alleen maar zeggen dát we grote spelers gaan halen. Als de ene niet komt, dan komt er wel een andere." Naar verluidt staan ook Sebastian Giovinco, die een vorstelijk salaris verdient bij Al-Hilal, en Alex Teixeira op het ‘droomlijstje’ van Leven Siano. Teixeira zette ooit bij Vasco da Gama zijn eerste stappen in het betaald voetbal en is nog steeds mateloos populair bij de aanhang. De supporters willen niets liever dan dat hij het shirt van Gigante da Colina weer aantrekt.

Tumult rondom Touré

Touré krijgt bij Vasco da Gama wellicht een tweede kans om de Braziliaanse Série A te betreden. De onvermoeibare middenvelder, die in mei zijn 37ste verjaardag viert en clubloos is na diens vertrek bij het Chinese Qingdao Huanghai, was in februari dicht bij een overgang richting Botafogo. In een op de sociale media uitgelekte presentatievideo liet de routinier uit Ivoorkust weten dat wat hem betreft ‘een droom was uitgekomen en dat hij wilde vechten voor deze club’. Tevens was te zien hoe de naam van de oud-speler van onder meer Barcelona en Manchester City op het shirt van Vasco da Gama werd gedrukt in de clubshop. Het debuut van Touré op Braziliaanse grond bleef echter uit, omdat hij wegens familieredenen afzag van een contract bij de in 1898 opgerichte club. Vice-voorzitter Ricardo Rotenberg kwam via Twitter al snel met tekst en uitleg. "Ik heb de hele middag gepraat met Yaya en later aan de telefoon gezeten met zijn zaakwaarnemer (Dimitri Seluk, red.). Yaya wil dolgraag uitkomen voor Botafogo, maar een onmiddellijke verhuizing heeft een té grote impact op hem en zijn gezin. De onderhandelingen zijn daarom stilgelegd, al staat de deur bij Botafogo voor hem altijd open. Laat duidelijk zijn dat Yaya uiteindelijk ‘nee’ heeft gezegd tegen ons aanbod en niet andersom."

Leven Siano liet zich tegenover FOX Sports nogal cryptisch uit over de afgeketste deal tussen Botafogo en Touré, alsof de Braziliaanse advocaat op de hoogte was van alle details. "In de voetbalwereld bestaan toevalligheden niet. Touré is niet naar Botafogo vertrokken, omdat iemand hem heeft tegengehouden. Misschien staat die persoon wel heel dicht bij mij." De kandidaat voor het voorzitterschap wil dat Vasco da Gama structureel gaat meedoen in de top van het Braziliaanse voetbal en voor die ambitie zijn topaankopen absoluut noodzakelijk, zo luidde het oordeel. "Met spelers van het niveau Ibrahimovic, Balotelli, Touré en Giovinco beschikken we bij Vasco da Gama weer over een elftal dat zich met iedereen kan meten." Hoe de presidentsverkiezing in november ook afloopt, Leven Siano, die onlangs lachend poseerde met voormalig Botafogo-speler Clarence Seedorf, kan sowieso rekenen op de steun van de Braziliaanse legende Roberto Carlos."Ik weet zeker dat de fans van Vasco da Gama het werk van Leven Siano en Cordella zullen waarderen", zei de voormalig linksback van Real Madrid in maart in gesprek met FOX Sports Radio. "Of ze de verkiezingen gaan winnen weet ik echter niet, er kan nog van alles gebeuren. Maar de aanwezigheid van Cordella kan weleens doorslaggevend zijn." Roberto Carlos heeft zonder meer vertrouwen in het project van zijn landgenoot. "Het is een soort Europees plan voor de komende seizoenen en er moet op termijn een elftal met topnamen staan bij Vasco da Gama."

Miljoenenproject in Rio de Janeiro

De zeer ambitieuze Leven Siano wil Vasco da Gama, waar Romário zijn doorbraak beleefde, een volledige transformatie laten ondergaan. In de komende zes jaar moeten de inspanningen op verschillende vlakken circa 370 miljoen euro opleveren, terwijl er in het ‘Somamos’-project ook grootse plannen zijn voor de renovatie van het Sao Januario. Het iconische stadion in Rio de Janeiro, geopend in 1927, moet in de nabije toekomst plaats bieden aan 55.000 toeschouwers. Een flinke verbetering, want momenteel kunnen circa 25.000 bezoekers de thuiswedstrijden van Vasco da Gama bijwonen. Men kan naar schatting rekenen op de steun van zeven miljoen Braziliaanse fans en de traditieclub is daarmee de vijfde grootste club van het land. Leven Siano is desondanks niet tevreden, want volgens hem laat de band met de aanhang ruimte voor verbetering. De doorgewinterde zakenman wil records breken met de verkoop van seizoenkaarten en de populariteit van Vasco da Gama buiten de landsgrenzen moet wat hem betreft eveneens een stuk omhoog. Er liggen naar verluidt al plannen om samenwerkingen aan te gaan met clubs uit Europa en China, met als doel om de naamsbekendheid van Vasco da Gama wereldwijd een flinke boost te geven.

Ambities te over voor Vasco da Gama

Leven Siano loopt over van ambitie, zonder daarbij de harde realiteit van het Braziliaanse voetbal uit het oog te verliezen. "Het op orde brengen van de club en daarnaast een team opbouwen kost normaal gesproken tien tot twintig jaar", zo zei hij afgelopen zondag op het YouTube-kanaal van de Braziliaanse journalist Mauro Cezar. "Daar zijn de nodige veranderingen voor nodig." De in het zakenleven geslaagde Leven Siano vindt het niet onverantwoord om spelers als Touré tijdens de coronacrisis te contracteren. "Ik zie hem absoluut niet als een kostenpost. Het benaderen van dergelijke spelers kan alleen maar helpen in de zoektocht naar grote sponsors. Het is helaas zo dat mensen bij spelers als Touré louter kijken naar het kostenplaatje, terwijl er geen aandacht is voor het rendement op de investering." Leven Siano wil sowieso dat de achterban van Vasco da Gama de vele voordelen van het aantrekken van gevestigde namen gaat inzien. "De komst van topatleten zorgt er automatisch voor dat er meer supporters afkomen op wedstrijden. Daarnaast zal het aantal sponsorcontracten stijgen. Die twee zaken zijn van cruciaal belang in onze toekomstplannen voor deze club." De Braziliaan Ramon Menezes is momenteel de hoofdtrainer van Vasco da Gama, maar een buitenlandse coach is op termijn zeker een optie. "Dat hangt af van de onderhandelingen met topspelers. Maar als alles volgens plan verloopt, dan is het zeer aannemelijk dat hier binnen afzienbare tijd een coach van buiten Brazilië werkzaam is."

De manier waarop Vasco da Gama de laatste jaren is geleid kan niet bepaald rekenen op de sympathie van Leven Siano. "De club heeft daar zeker schade van ondervonden. In de eerste tien jaar van dit decennium heeft de centrale bank van Brazilië vaak bijgesprongen, maar desondanks was er geen enkele sprake van een professionele organisatie, wat toch wel van cruciaal belang is. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik mijn zaakjes op orde heb en mijzelf volledig kan toeleggen op het leiden van de club." Tauan Ambrosio, die Vasco da Gama vanuit Rio de Janeiro op de voet volgt voor Goal, kijkt met enige scepsis naar de plannen van Leven Siano. "Zoals bij zoveel Braziliaanse clubs, inclusief de topclubs, is de financiële situatie bij Vasco da Gama allesbehalve rooskleurig", zo benadrukt de journalist in een reactie aan Voetbalzone. "Om een voorbeeld te geven: In 2020 hebben de spelers nog geen enkele keer salaris ontvangen. Uit onvrede hierover weigeren de spelers dan ook om met de media te praten." Het binnenhalen van de peperdure Ibrahimovic en Balotelli lijkt dan ook een utopie te zijn. Ambrosio denkt daarnaast dat er eerst een cultuuromslag moet plaatsvinden bij Vasco da Gama, voordat er kan worden nagedacht over het veroveren van prijzen. "Het is helaas een van de grotere clubs waar bij de start van het seizoen met name wordt gesproken over het ontlopen van degradatie uit de hoogste klasse."

Roberto Leven Siano wil met Vasco da Gama op korte termijn terugkeren in de top van het Braziliaanse voetbal

Het is dan ook alweer even geleden dat Vasco da Gama beslag wist te leggen op aansprekende prijzen. In 1998 werd de Copa Libertadores aan de prijzenkast toegevoegd, terwijl in 2000 het landskampioenschap een prooi was voor de door Portugese immigranten opgerichte club. "In de jaren negentig behoorde Vasco da Gama tot de allersterkste clubs in Brazilië, maar vanaf 2001 is het bergafwaarts gegaan met de sportieve prestaties. Het degradatiespook is meer dan eens langs geweest", voegt Ambrosio daaraan toe. De 122 jaar oude club wist degradatie uit de Braziliaanse Série A in 2008, 2013 en 2015 niet te voorkomen. Tussendoor, in 2011, werd nog wel de nationale beker veroverd, maar dat was een van de spaarzame hoogtepunten in de afgelopen twee decennia. Leven Siano gokt ondanks de recente tegenslagen op een nieuwe bloeiperiode voor Vasco da Gama en hulp vanuit Europa is daarbij zeker welkom. "Ik zal je een nieuwtje brengen: Ik heb gesproken met Francisco Javier Pérez Farguell, die een succesvol verleden heeft bij Barcelona (als uitvoerend directeur tussen 2001 en 2003, red.). Morgen heb ik een virtuele afspraak met hem, hij moet onze nieuwe commercieel directeur worden", aldus Leven Siano in gesprek met Cezar. Vasco da Gama moet een voorbeeldfunctie gaan vervullen in het Braziliaanse voetbal. "We willen een winstgevende club zijn, zonder schulden. En er moet weer succes komen op het veld."