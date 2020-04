Maandag, 27 April 2020

Chelsea signaleert ambitieus alternatief voor Coutinho

Josep Guardiola ziet in Xabi Alonso zijn ideale nieuwe rechterhand. De manager van Manchester City zag de laatste jaren zijn assistenten Domenec Torrent en Mikel Arteta vertrekken. (Goal)

David Luiz heeft een sleutelrol gespeeld bij de overeenkomst tussen de spelersgroep van Arsenal en de Engelse topclub over een salarisverlaging. De spelers gingen in april akkoord met het inleveren van 12,5 procent van hun jaarinkomen. (The Athletic)

Chelsea verlegt zijn aandacht in de zoektocht naar meer creativiteit naar Kai Havertz. De aanvallende middenvelder van Bayer Leverkusen komt in beeld nu een deal met Barcelona over Philippe Coutinho onwaarschijnlijk is. (The Athletic)

Newcastle United wil zich versterken met Fabio Borini. De spits werd in januari door Hellas Verona opgepikt bij AC Milan, maar kan na een half jaar alweer transfervrij de deur uitlopen. (The Sun)

Davide Calabria kan zijn carrière voortzetten bij Bologna. De rechtervleugelverdediger van AC Milan werd eerder in verband gebracht met Fiorentina, Sevilla en Torino. (Il Resto del Carlino)