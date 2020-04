‘Ajax moet vanwege coronacrisis opnieuw in gesprek met Antony’

Ajax bespreekt de komende tijd met de zaakwaarnemers van Antony wanneer hij over kan komen naar Nederland, zo meldt UOL Esporte. De Amsterdammers hopen de recordaankoop, die voor minimaal 15,75 miljoen euro overkomt van São Paulo, nog altijd op 1 juli te kunnen begroeten, maar de coronacrisis zou roet in het eten kunnen gooien.

De FIFA kondigde eerder aan dat transfers die per 1 juli plaatsvinden mogelijk worden uitgesteld, maar nu de KNVB definitief een streep door het seizoen 2019/20 heeft gezet, lijkt daar in het geval van Antony geen sprake meer van. De Braziliaanse aanvaller wordt door Ajax-trainer Erik ten Hag zo snel mogelijk in Nederland verwacht, al is het nog de vraag wanneer Antony zijn reis naar Europa kan gaan maken. Ajax hoopt de komende dagen in gesprek met zijn zaakwaarnemers een geschikte datum te vinden.

São Paulo gaat er nog altijd vanuit dat Antony per 1 juli de overstap maakt naar Ajax. De Braziliaanse topclub heeft volgens UOL Esporte geen bericht van het bestuur van Ajax ontvangen dat de vleugelspits later mag overkomen. Ook in Brazilië ligt het voetbal stil door de coronacrisis. In het Zuid-Amerikaanse land zou het nieuwe seizoen komende zondag beginnen, maar de hervatting staat voor nu gepland op zaterdag 10 juni. Het zou dus kunnen dat Antony nog enkele wedstrijden voor São Paulo speelt, alvorens hij de overstap naar Amsterdam maakt.

Ajax rondde de komst van Antony, die met een maximale transfersom van 21,75 miljoen euro de duurste speler in de clubgeschiedenis kan worden, al in februari af. We moeten nog een aantal maanden geduld hebben voordat Antony hier kan beginnen, maar we hebben met hem een creatieve speler in huis gehaald die voorin op alle posities uit de voeten kan", zei directeur voetbalzaken Marc Overmars toen. "Het staat vast dat ook komende zomer spelers van ons gaan vertrekken. Daar moeten we op vooruit lopen, dus is het mooi dat het gelukt is deze transfer af te ronden."