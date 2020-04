Chelsea-speler blies modellencarrière af na kritiek op fotoshoot met Burberry

Billy Gilmour is één van de rijzende sterren van het Engelse voetbal. De achttienjarige middenvelder maakte eerder dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Chelsea en werd daarna vrijwel onmiddellijk op een voetstuk geplaatst in Engeland. Gilmour had echter ook een carrière als model kunnen realiseren, zo onthult de geboren Schot deze week in gesprek met Sky Sports.

Gilmour werd enkele jaren geleden door het Britse luxemerk Burberry benaderd voor enkele fotoshoots. De middenvelder, toen nog in dienst van Rangers FC, stond aanvankelijk niet te springen om een modellencarrière, maar raakte door zijn eigen onhandigheid uiteindelijk toch verzeild in die wereld. "Burberry had mijn zaakwaarnemer gebeld met de vraag of ik geïnteresseerd zou zijn om modellenwerk te doen. Even later belde mijn vader mij met de vraag of ik daarvoor open zou staan", memoreert Gilmour.

"Ik stak de draak met mijn vader en grapte: natuurlijk sta ik daarvoor open. Daarna werd ik weer gebeld door mijn zaakwaarnemer. Die zei me dat we de volgende dag een meeting zouden hebben met Burberry", vervolgt de jonge middenvelder. "Ik vroeg hem waar hij het over had. Hij antwoordde met: je wilde toch modellenwerk voor hen doen, niet waar? Ik zei: ik dacht dat mijn vader een grapje maakte. Uiteindelijk heb ik enkele shoots gedaan voor Burberry. Het was leuk en soms een beetje raar, maar ik kreeg uiteindelijk ook wel wat kritiek. Soms ontstonden ook wel grappige situaties. Een keer bijvoorbeeld vloog ik terug naar huis en zag ik op de luchthaven een billboard met een foto van mij. Ik maakte direct een foto, verstuurde die naar mijn vader en begon hardop te lachen."

Gilmour besloot zijn modellencarrière uiteindelijk geen verder vervolg te geven en zich te richten op zijn loopbaan als voetballer. In 2017 maakte hij de overstap vanuit de jeugdopleiding van Rangers FC naar Chelsea en inmiddels speelde hij al zeven wedstrijden in het eerste van de Londense grootmacht. Zijn optreden in het FA Cup-duel met Liverpool in maart sprong met name in het oog en leidde onder meer tot een ongekende lofzang van oud-voetballer Roy Keane, die bij Sky Sports de vaardigheid van Gilmour aan de bal opmerkte en stelde dat de belofte reeds 'oogde als een speler van wereldklasse'.

Gilmour spiegelde zich in zijn jongere jaren aan verschillende grootheden, zo vertelt hij zelf. "Als kind keek ik naar Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, zoals iedereen. Maar toen ik mijn eigen spel meer en meer begon te analyseren en nadacht hoe ik me als speler zou willen ontwikkelen, keek ik meer naar spelers als Andrés Iniesta, Xavi en Cesc Fàbregas. Wat mij aansprak van die spelers, was de manier waarop zij passes verstuurden en ontvingen: alles was scherp. Sergio Busquets is ook zo'n speler. Als je naar wedstrijden van Barcelona kijkt en je focust je op Busquets, zie je dat alles gebeurt rondom hem."