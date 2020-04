Cristiano Ronaldo begint dinsdag aan veertiendaagse quarantaine

Cristiano Ronaldo keert dinsdag terug naar Turijn, zo meldt de Portugese sportkrant Record. De superster van Juventus moet vanwege de coronamaatregelen in Italië eerst veertien dagen in quarantaine, waarna hij naar verwachting op maandag 18 mei de groepstraining op Vinovo, het trainingscomplex van Juventus, zal hervatten.

Ronaldo verbleef gedurende de coronacrisis op zijn geboorte-eiland Madeira, maar heeft nu dus besloten om zo snel mogelijk terug te keren naar Turijn. Die beslissing wordt gevoed door de persconferentie die premier Giuseppe Conte van Italië zondag gaf. De minister-president maakte bekend dat Italië gefaseerd uit de lockdown komt en dat het profclubs vanaf 18 mei weer is toegestaan om in groepsverband te trainen.

Bovendien is het professionele en recreatieve sporters vanaf maandag 4 mei alweer toegestaan individueel te trainen, mits ze twee meter afstand van elkaar houden. "Daarna zullen we evalueren of de voorwaarden aanwezig zijn om het seizoen voort te zetten", aldus Conte zondag. "Mochten we in die fase komen, dan dient de gezondheid en veiligheid gewaarborgd te zijn. Onze passie voor sport is groot en we willen niet dat onze idolen ziek worden."

Het is nog onzeker wanneer de Serie A hervat kan worden, maar Italiaanse media zetten voorlopig in op begin juni. Vanaf 1 juni mogen onder meer kappers, bars en restaurants hun deuren weer openen. Ronaldo staat met Juventus na 26 speelronden bovenaan, met één punt voorsprong op Lazio. De laatste keer dat La Vecchia Signora in actie kwam was op 8 maart tegen Internazionale (2-0 winst), een wedstrijd die zonder publiek plaatsvond.