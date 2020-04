Forse teleurstelling dreigt voor Spurs ondanks perfect getimede dienstplicht Son

Heung-Min Son besloot deze maand zijn militaire dienstplicht van ongeveer vier weken te gaan vervullen in Zuid-Korea, hetgeen voor Tottenham Hotspur perfect getimed leek. Het Engelse voetbal ligt immers al enige tijd stil vanwege de uitbraak van het coronavirus, waardoor het idee was dat de aanvaller geen wedstrijden van the Spurs hoefde te missen. Nu de hervatting van de Premier League echter lonkt, lijkt Son toch nog duels aan zich voorbij te moeten laten gaan.

Alle mannen zonder gezondheidsklachten zijn in Zuid-Korea in principe verplicht om een militaire training van 21 maanden te volgen. Son won in 2018 echter als dispensatiespeler de Aziatische Spelen met Zuid-Korea Onder-23, waardoor zijn militaire dienstplicht werd ingekort tot slechts vier weken. De vleugelaanvaller besloot die plicht begin deze maand maar direct te gaan vervullen en verblijdde zijn werkgever daarmee, aangezien er voorlopig niet meer gevoetbald leek te gaan worden in Engeland.

De clubs in de Premier League willen het seizoen gezien de grote financiële belangen nu echter toch koste wat het kost afmaken. Volgens onder meer de BBC is de intentie om vanaf 8 juni weer te gaan voetballen in de hoogste Engelse afdeling, zodat het seizoen halverwege juli kan worden afgerond, volgens de richtlijnen van de UEFA. Daarvoor is noodzakelijk dat de clubs vanaf 18 mei weer in groepstraining kunnen. Naar verluidt zullen de clubs aanstaande vrijdag met elkaar praten over de hervatting van het seizoen.

De Daily Mail stipt aan dat de militaire dienstplicht van Son tot en met 10 mei loopt. De buitenspeler kan daarna in principe terugkeren naar Engeland, maar doordat hij in het buitenland is geweest, zal hij zichzelf eerst veertien dagen in quarantaine moeten plaatsen. Daardoor zal Son het eerste deel van de nu geplande voorbereiding moeten missen én vermoedelijk ook de eerste wedstrijden na de herstart van de Premier League, zo benadrukt de tabloid maandag.