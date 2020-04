UEFA komt met pakket van miljoenensteun aan noodlijdende KNVB

De UEFA trekt 236,5 miljoen euro uit om zijn 55 aangesloten voetbalbonden te steunen ten tijde van de coronacrisis, zo meldt de Europese voetbalbond maandagavond via de officiële kanalen. De UEFA verdeelt het geld evenredig over alle bonden, waardoor de KNVB een bedrag van 4,3 miljoen euro tegemoet kan zien.

Het Uitvoerend Comité van de UEFA gaf maandag groen licht voor het pakket van miljoenensteun aan de afzonderlijke Europese voetbalbonden. De bonden mogen geheel zelf bepalen hoe het bedrag van 4,3 miljoen euro wordt ingezet. "De UEFA heeft besloten om de bonden zijn eigen prioriteiten te laten stillen in het licht van de negatieve impact van het coronavirus op het voetbal op alle niveaus", zo luidt de officiële verklaring.

"Onze sport wordt geconfronteerd met een ongekende situatie tijdens de COVID-19-crisis", zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. "De UEFA wil zijn leden helpen om op deze crisis te reageren op een manier die past bij hun specifieke situatie. Ik geloof dat dit een verantwoorde beslissing is om te helpen. Ik ben trots op de eenheid die het voetbal tijdens deze crisis toont. Ik twijfel er dan ook niet aan dat het voetbal terugkeert zoals voor de crisis."

Ceferin hoopt dat het voetbal in Europa snel kan worden hervat. "Voetbal zal ongetwijfeld centraal staan in de terugkeer naar het normale leven", aldus de Sloveense bestuurder. "Als de situatie het toelaat, zal het voetbal klaar moeten zijn om op deze oproep te reageren." Het bedrag van 4,3 miljoen euro zal vermoedelijk niet genoeg zijn voor de KNVB om de financiële problemen op te lossen.

Zondag zei KNVB-directeur Eric Gudde nog te vrezen voor een gezamenlijk verlies van 400 miljoen euro voor de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De KNVB heeft de Nederlandse regering inmiddels verzocht om steun. "Wij luiden de noodklok over de gevolgen voor onze sector. Wij vragen u om samen met ons te zoeken naar creatieve, reële en beschikbare oplossingen voor het betaalde voetbal", schreef Gudde in een brief aan de overheid.