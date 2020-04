Henk de Jong nuanceert: ‘Goh, die wedstrijd van Ajax was ook niet normaal’

SC Cambuur kreeg vrijdag te horen dat het niet zal promoveren naar de Eredivisie en dit besluit van de KNVB leidde tot woedende reacties in Friesland. Trainer Henk de Jong noemde de beslissing van de voetbalbond om geen promotie en degradatie uit en naar de Eredivisie toe te passen bijvoorbeeld ‘de grootste schande uit de geschiedenis van de Nederlandse sport’. Een paar dagen later komt hij echter enigszins terug op zijn woorden.

“De 12-1 overwinning van Spanje op Malta (in 1983, red.), waardoor Nederland het EK misliep. Vergeet ik nooit meer”, noemt hij maandag in gesprek met het Algemeen Dagblad een ‘grotere schande’ dan het besluit van de KNVB om Cambuur niet te laten promoveren. Ook de Champions League-wedstrijd die Ajax eerder dit seizoen tegen Chelsea speelde was volgens De Jong een groter schandaal.

De Amsterdammers leken destijds een overwinning over te houden aan hun bezoek aan Stamford Bridge, maar moesten na rode kaarten voor Daley Blind en Joël Veltman toch genoegen nemen met een gelijkspel: “Goh, dat was ook niet normaal, die wedstrijd in Londen. Ik moet bekennen: dat waren nog iets grotere schandalen dan wat ons deze week is overkomen.” De Jong blijft echter wel grotendeels achter zijn woorden van vrijdag staan: “Ik was emotioneel.”

“Logisch, lijkt me, als je een jaar met z’n allen keihard werkt, zó ver voorstaat op de rest en vervolgens hoort dat alles voor niets is geweest. Ik ben trainer van deze club. Voel me voor alle mensen bij Cambuur verantwoordelijk. En dan ben ik toch die jongen uit de Friese Wouden: kom je aan één van ons, dan kom je aan ons allemaal. Dan ga ik voor mijn mensen staan.” Cambuur bereidt momenteel een proces voor om het besluit van de KNVB aan te vechten: “We hebben een kans. En zolang we die hebben, gaan we ervoor.”