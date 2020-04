‘Guardiola komt in zoektocht uit bij oude bekende van Bayern München’

Josep Guardiola wil met ingang van volgend seizoen weer met een vaste assistent-manager werken en volgens Goal denkt de manager van Manchester City daarbij aan Xabi Alonso. De oefenmeester van het B-elftal van Real Sociedad werkte als speler van Bayern München twee seizoenen samen met Guardiola en de onderlinge band is nog steeds zeer hecht. Alonso geldt als permanente opvolger van Mikel Arteta, die Manchester City enkele maanden geleden inruilde voor het managerschap bij Arsenal. Een officieel bod op Alonso is nog niet uitgebracht, zo klinkt het.

Alonso, die naast Bayern ook uitkwam voor onder meer Liverpool en Real Madrid, heeft Guardiola zeer hoog zitten als trainer. De voormalig middenvelder bezocht het trainingscomplex van Manchester City in 2018 en raakte toen enorm onder de indruk van de werkwijze van zijn landgenoot. Alonso vond het in 2016 bijzonder jammer dat Guardiola Bayern inruilde voor the Citizens. "We hadden allemaal graag gezien dat hij was gebleven. Hij is de beste trainer waar ik ook mee heb samengewerkt", zo liet hij destijds optekenen in de Duitse media.

Goal schuift ook David Silva naar voren als mogelijke optie, al heeft de middenvelder nog geen punt achter zijn actieve loopbaan gezet. De spelmaker kondigde vorig jaar aan dat hij Manchester City na tien jaar transfervrij zou verlaten. In de Spaanse media is de 34-jarige middenvelder al gelinkt aan Valencia, al is een trainersloopbaan naar eigen zeggen ook een optie. Ook de bij Vissel Kobe actieve Andrés Iniesta is naar verluidt een kandidaat, al lijkt hij voorlopig nog niet te stoppen. Laatstgenoemde kende onder Guardiola enkele zeer succesvolle jaren bij Barcelona.

Arteta liet zich vorige week in een vraag-en-antwoordsessie met Arsenal-supporters op Twitter nog lovend uit over Alonso. "Ik weet zeker dat hij op een dag hoofdtrainer zal worden. Hij is nu nog trainer van het beloftenelftal van Real Sociedad, maar in de toekomst zal hij een geweldige hoofdcoach zijn, daar heb ik geen enkele twijfel over", aldus de manager van the Gunners. Alonso liet eind vorig jaar in de Spaanse pers nog weten dat hij niet van plan was om Real Sociedad zomaar te verlaten, zeker niet gezien het feit dat hij in de zomer van 2019 werd binnengehaald door de club.