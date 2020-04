Nieuw kapsel voor Fresia Cousiño Arias; De Mos steelt show op Koningsdag

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

FOX Sports-verslaggeefsters Fresia Cousiño Arias besloot maandag afscheid te nemen van haar lange lokken en schakelde daarvoor de hulp van een vriendin in (swipe naar links).





Het was maandag vanwege de coronacrisis een ander soort Koningsdag dan gebruikelijk. Desalniettemin stonden diverse prominenten uit de voetballerij via social media stil bij de 53ste verjaardag van koning Willem-Alexander. De 'narcistische' manier waarop Aad de Mos de koning feliciteerde, leidde onder sommige van zijn volgers op Twitter tot verbazing én hilariteit.





U feliciteert mij in 1983 met de titel bij @AFCAjax ik feliciteer U nu met uw verjaardag. #Koning der Nederlanden 27 april 2020 pic.twitter.com/bUge0P3Ry8 — Aad de Mos (@aad300) April 27, 2020

Douglas Costa gaf recentelijk een exclusief kijkje in zijn woning. De aanvaller van Juventus blijkt thuis namelijk over een eigen bowlingbaan te beschikken.





Ook Miralem Pjanic en Mario Götze hadden tijd voor een spelletje. Dat gold niet voor Cristiano Ronaldo: de Portugese vedette werkte zich maandag op een fiets in het zweet.





Net als Ronaldo waren ook Karim Benzema en Giorgio Chiellini maandag in de gym te vinden; Eric Maxim Choupo-Moting trainde in de buitenlucht.