‘AC Milan ziet topkandidaat voor opvolging Ibrahimovic in Eredivisie’

Zlatan Ibrahimovic keerde een paar maanden geleden bij AC Milan terug op het oude nest, maar het tweede dienstverband van de Zweed in het San Siro is mogelijk maar van korte duur. I Rossoneri houden er namelijk rekening mee dat de samenwerking met Ibrahimovic na dit seizoen alweer beëindigd wordt en oriënteren zich daarom op zijn opvolging.

Tuttosport weet maandag te melden dat Myron Boadu momenteel bovenaan het wensenlijstje in Milaan staat. De negentienjarige spits beleefde in het, vanwege de coronacrisis stopgezette, afgelopen seizoen zijn grote doorbraak namens AZ en was in 24 wedstrijden in de Eredivisie goed voor 14 doelpunten. Boadu moet volgens de berichtgeving 25 miljoen euro kosten, een bedrag dat Milan bereid is om op tafel te leggen.

Luka Jovic geldt volgens bovengenoemde sportkrant als duurder alternatief voor de enkelvoudig international van het Nederlands elftal. De Serviër werd afgelopen zomer door Real Madrid voor zestig miljoen euro overgenomen van Eintracht Frankfurt, maar weet nog geen onuitwisbare indruk te maken in het Santiago Bernabéu. Als de Koninklijke bereid is om snel afscheid te nemen van Jovic, zal hij waarschijnlijk een flink hogere transfersom op moeten brengen dan Boadu.

Mochten deze twee spelers niet haalbaar zijn, dan geldt ook Gianluca Scamacca als optie voor de punt van de aanval. De 21-jarige spits kent een verleden in de jeugd van PSV en speelde ook even op huurbasis voor PEC Zwolle. Scamacca wordt dit seizoen door Sassuolo verhuurd aan Ascoli en was in de Serie B goed voor 7 goals in 23 wedstrijden. Voormalig Ajacied, en huidig speler van Napoli, Arkadiusz Milik geldt volgens Tuttosport niet langer als optie voor Milan.