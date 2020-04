‘Jol zat als ‘The Godfather’ in zijn stoel toen ik bij Tottenham binnenkwam’

Dimitar Berbatov stond tussen 2001 en 2006 onder contract bij Bayer Leverkusen en de oud-aanvaller uit Bulgarije maakte in die jaren veel indruk met zijn optredens en doelpunten. Er volgde voor 16,5 miljoen euro een overgang richting Tottenham Hotspur, al was Berbatov in eerste instantie niet onder de indruk van de Noord-Londense club. Hij zag the Spurs bepaald niet als een van de toonaangevende clubs op het Europese toneel.

"Ik dacht destijds gelijk: Wacht even, dus Spurs wil mij hebben, wat is dat dan? Niet Barcelona, Real Madrid en Manchester United?", blikt Berbatov terug op verzoek van talkSPORT. "Al die gekke gedachten kwamen bij mij op. Ik was bij Leverkusen erg goed bezig, dus ik ging ervan uit dat een topclub mij wel zou oppikken." Berbatov probeert te verklaren waarom hij destijds zo dacht. "Als je jong bent denk je dat je alles al weet. Je denkt dat je overal een antwoord op hebt, maar dat is natuurlijk niet zo."

"Maar mijn intuïtie werkt op dezelfde manier. Berbs, het moment om te vertrekken is aangebroken. Het is niet makkelijk, maar deze uitnodiging heb je nodig", vervolgt Berbatov zijn relaas. "De vastberadenheid van Tottenham speelde daarnaast ook een grote rol. En toen ik met Martin Jol (destijds manager, red.) had gesproken wist ik zeker dat ik daarheen moest gaan."

Berbatov zal zijn allereerste ontmoeting met Jol nooit meer vergeten. "Hij zat echt als The Godfather in zijn stoel toen ik binnenkwam. Hij zei zoiets als: ‘Berba, van harte welkom mijn jongen’. Toen had ik gelijk het gevoel dat ik op de juiste plaats was aanbeland, puur omdat je soms meteen een band met iemand hebt. Dat is simpelweg niet te verklaren. Daarnaast leek Martin erg veel op mijn opa, waar ik zielsveel van hield. Ik dacht gelijk: We gaan hier samen mooie dingen beleven." Berbatov kwam tot 46 doelpunten en 24 assists in 102 wedstrijden voor Tottenham en veroverde in 2008 de EFL Cup. Jol was destijds echter al ontslagen vanwege een serie teleurstellende resultaten eerder dat seizoen. De Bulgaar speelde na zijn vertrek bij the Spurs onder meer voor Manchester United, Fulham en AS Monaco.