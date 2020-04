AC Milan betaalt twintig miljoen voor concurrent De Ligt

FC Porto, Lille OSC en diverse Engelse clubs hopen op een deal met Stade Rennes. De clubs hebben interesse in middenvelder James Lea Siliki, die in de toekomst weinig speelminuten kan verwachten bij de Franse club. (L'Équipe)

De eveneens door Napoli en Fiorentina begeerde verdediger kan in het San Siro een jaarsalaris van drie miljoen euro opstrijken.

RB Leipzig wil de koopoptie van 28 miljoen euro in het contract van Patrik Schick lichten. De van AS Roma gehuurde spits wordt gezien als de permanente opvolger van Yussuf Poulsen, die wordt gevolgd door Newcastle United. (Kicker)