‘Messi hoopt op nieuwe kans voor huurling en ziet liever Dembélé vertrekken’

Barcelona nam Philippe Coutinho ruim twee jaar geleden voor een recordbedrag over van Liverpool. De samenwerking tussen de Catalanen en de Braziliaanse spelmaker is echter nog niet uitgelopen op een onverdeeld succes en Coutinho speelt dit seizoen op huurbasis bij Bayern München. Er wordt ook al druk gespeculeerd over een definitief vertrek aankomende zomer, maar hier zou sterspeler Lionel Messi dan weer niet over te spreken zijn.

Het doorgaans goed ingevoerde The Athletic weet maandag namelijk te melden dat Messi, en enkele andere invloedrijke figuren in de selectie, graag zouden zien dat Coutinho aankomend seizoen een nieuwe kans krijgt in het Camp Nou. Bayern heeft de optie om de Braziliaan voor 120 miljoen euro definitief in te lijven, maar de kans dat dit daadwerkelijk zal gebeuren lijkt klein.

Messi en co zijn zich er volgens de berichtgeving van bewust dat er aankomende zomer een grote uitgaande transfer plaats moet vinden als Barcelona een kans wil maken om Neymar terug te halen. De spelers zouden naar verluidt echter liever zien dat Ousmane Dembélé van de hand wordt gedaan dan Coutinho. De Fransman werd in de zomer van 2017 eveneens voor een fors bedrag aangetrokken, maar is er mede wegens aanhoudend blessureleed nog niet in geslaagd een onuitwisbare indruk te maken.

Of er daadwerkelijk concrete interesse is voor Dembélé is echter nog maar de vraag. Coutinho wordt op zijn beurt wel met verschillende clubs in verband gebracht en een terugkeer naar de Premier League lijkt op dit moment de meest voor de hand liggende optie als hij daadwerkelijk bij Barcelnoa vertrekt. Vanuit Engeland zou er interesse zijn van Chelsea, Everton, Leicester City en Newcastle United.