Van Geel schaart Ajax in rijtje met Barcelona en Real Madrid: ‘Absurde situatie’

Willem II raakt niet gelijk in grote financiële problemen door de aanhoudende coronacrisis, maar de start van het nieuwe voetbalseizoen moet ook weer niet te lang duren. De nummer vijf van de Eredivisie, door de definitieve stillegging van de Eredivisie verzekerd van een plaatsbewijs voor de voorronde in de Europa League, maakt gebruik van verschillende noodfondsen, zo brengt algemeen directeur Martin van Geel naar buiten.

"Ook voor ons is het heel lastig om deze periode door te komen", verklaart Van Geel maandag tegenover Willem II TV. "We hebben ons op alle aangeboden maatregelen ingeschreven. We zijn in aanmerking gekomen voor de NOW-regeling (werktijdverkorting, red.) en hebben tevens een beroep gedaan op het noodfonds van de ECV." Intern bij de Tricolores werd ook een ingrijpende maatregel genomen. "Het was ook een kwestie van mediageld naar voren halen dat eigenlijk bestemd was voor het volgende seizoen. We proberen allerlei maatregelen te nemen om deze zware tijden te overleven."

Van Geel is blij dat hij Willem II kan omschrijven als ‘een gezonde club’. "Maar als het heel lang gaat duren gaan we heel veel problemen krijgen Dan moeten we nog meer maatregelen nemen en wellicht een beroep doen op de overheid. Met de maatregelen waar we een beroep op hebben gedaan redden we het voorlopig, maar het is wel alle hens aan dek." De NOS wist zondag te melden dat directeur betaald voetbal Eric Gudde per brief om financiële steun heeft gevraagd bij de overheid, daar de vrees bestaat dat het inkomstenverlies van alle clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie kan oplopen tot een totaalbedrag van vierhonderd miljoen euro.

De Willem II-directeur constateert ‘absurde situaties’ bij de topclubs in Europa, die onlangs de coronacrisis miljoenen kwijt zijn aan de salarissen van topspelers. "Het imago van de voetbalbranche is bepaald niet de beste. Als je bij de overheid aanklopt wordt er snel gekeken naar wat je zelf gaat doen. Het zijn absurde situaties bij Barcelona, Real Madrid, Juventus en in eigen land wellicht Ajax. Het gaat om miljoenen, vele miljoenen", aldus Van Geel, die benadrukt dat Willem II ‘normale salarissen’ hanteert. "We zitten aan de onderkant van de Eredivisie. Daarom is het knap dat we deze prestatie leveren (vijfde plaats, red.). Desondanks doen we zelf ook een duit in het zakje en doen we niet alleen een beroep op supporters."