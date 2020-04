FC Emmen beloont promotieheld met nieuw contract op koningsdag

Het contract van hoofdtrainer Dick Lukkien is opengebroken en verlengd tot medio 2023, zo meldt FC Emmen maandagmiddag via de officiële kanalen. De oude verbintenis van de oefenmeester liep door tot de zomer van 2021. De sinds 2016 aan FC Emmen verbonden Lukkien zorgde er in 2018 voor dat de club voor de eerste keer in de clubgeschiedenis promoveerde naar de Eredivisie.

"Het zijn moeilijke tijden, ook voor voetbalclubs", benadrukt voorzitter Ronald Lubbers in een reactie. "Maar we moeten ook vooruit blijven kijken naar wat er na de coronacrisis komt. Sinds het trainingskamp in Spanje zijn we gaan praten over ambities en de toekomst. De samenwerking bevalt aan beide kanten erg goed. Om het goede gevoel, de ambities en het vertrouwen in de toekomst te bekrachtigen, is het contract van Dick opengebroken en met twee extra jaren verlengd."

Lukkien is blij met het in hem gestelde vertrouwen van de clubleiding. "En ik heb veel vertrouwen in de club. De ambities van de club en die van mij komen overeen en zolang dat zo is hebben we een gezamenlijke toekomst." Lukkien heeft nog een reden om langer door te gaan in Drenthe. "Daarnaast heb het gevoel dat we hier, met FC Emmen, nog lang niet klaar zijn. Dat geldt voor mezelf, maar ook voor de mensen met wie ik werk die allemaal een belangrijke en positieve rol spelen in de keuze om twee jaar langer bij deze club te blijven."

De 48-jarige Lukkien was voor de coronacrisis met FC Emmen bezig aan het tweede seizoen op het hoogste niveau. De formatie van de Groningse coach bezette de twaalfde plaats in de Eredivisie, met 32 punten uit 26 wedstrijden. Lukkien werkte in het verleden als assistent-trainer bij BV Veendam en als beloftentrainer bij FC Groningen. Bij laatstgenoemde club promoveerde hij al snel naar de technische staf van het eerste elftal.