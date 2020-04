Tadic aangepakt: ‘Als je zo fantastisch bent, kom je die voorronde wel door’

De KNVB hakte vrijdag een aantal belangrijke knopen door over de afronding van het seizoen. Er werd onder meer besloten geen kampioen uit te roepen, terwijl er ook geen promotie en degradatie van en uit de Eredivisie plaats zal vinden. De manier waarop de voetbalbond tot deze beslissing is gekomen, heeft echter tot flink wat kritiek geleid en ook Ronald Waterreus zet zijn vraagtekens bij de gang van zaken.

“Clubs laten stemmen, vervolgens hun advies in de wind slaan; de bond heeft zich historisch belachelijk gemaakt. Kijk, ik snap het dilemma heus. Welke beslissing ook genomen zou zijn; altijd zouden enkele clubs zich benadeeld hebben gevoeld”, stelt de oud-doelman van onder meer PSV in zijn column in de Limburger.

Waterreus is van mening dat als de tickets voor het Europees voetbal worden verdeeld aan de hand van de huidige stand, dit ook onderin de Eredivisie gehanteerd zou moeten worden: “Dan moet je SC Cambuur en De Graafschap alsnog laten promoveren en ADO Den Haag en RKC Waalwijk laten degraderen”, gaat hij verder. Waterreus heeft eveneens een nieuw scenario in gedachten voor de eerste plek, die nu is toegewezen aan Ajax.

De voormalige sluitpost stelt voor om AZ uit te roepen als nummer één, zodat de Alkmaarders het beste Champions League-ticket toegewezen krijgen: “Niet alleen omdat die ploeg tweemaal van Ajax heeft gewonnen. Ook om de tenenkrommende woorden van Dusan Tadic af te straffen. Hij moest vrijdag zo nodig nog even kwijt dat Ajax de beste club van Nederland is. Nou, denk ik dan, als je zo fantastisch geweldig goed bent kom je als Eredivisie-nummer twee die voorronde van de Champions League vast ook wel door.”