‘Ik heb geen contact met Zidane, ik denk niet dat hij met huurlingen praat’

Dani Ceballos koos vorig jaar zomer voor een verhuurperiode bij Arsenal. Onder Unai Emery verloor de middenvelder gaandeweg zijn plaats bij de Londense club, maar sinds de komst van Mikel Arteta als manager heeft de huurling weer uitzicht op speelminuten. Ceballos ligt nog tot medio 2023 vast bij Real Madrid, al weet de 23-jarige Spanjaard niet of hij voorkomt in de plannen van trainer Zinédine Zidane voor volgend seizoen.

"Sinds mijn vertrek bij Real heb ik niet meer met Zidane gesproken", verklaart Ceballos in gesprek met El Partidazo de COPE. "Het moet denk ik erg moeilijk zijn voor een trainer om over zo’n grote selectie te beschikken. Ik ga er dan ook niet vanuit dat Zidane contact heeft met de verhuurde spelers." De middenvelder hoopt op een toekomstige terugkeer bij Real, maar hij weet ook dat de concurrentie bijzonder groot is. "Ik speel nu voor Arsenal. Het is erg moeilijk om bij Real aan spelen toe te komen, omdat de selectie behoorlijk groot is. Ik wil boven alles belangrijk zijn voor een elftal."

Ceballos is een contractspeler van Real, maar desondanks kijkt hij met veel bewondering naar Josep Guardiola. De huidige manager van Manchester City maakte als speler en trainer furore bij Barcelona, de grote rivaal van de Koninklijke. "De manier waarop hij zijn elftallen laat spelen spreekt mij erg aan." Ceballos heeft daarnaast ook veel waardering voor de werkwijze van Arteta, die vertrouwen lijkt te hebben in de huurling van Real. "In drie maanden tijd heb ik al ontzettend veel van hem geleerd."

In de optiek van Ceballos is Quique Setién eveneens een goede trainer, daar hij volgens de middenvelder aanvallend voetbal voorstaat bij Barcelona. "Hij gaat altijd uit van balbezit en verzorgd voetbal, met zulke trainers kan ik me zeker identificeren", aldus de door Arsenal gehuurde spelmaker, die ondanks de coronacrisis deze week terugkeert op het trainingsveld van de Londenaren. Onder strikte voorwaarden mogen de spelers van Arsenal weer oefensessies afwerken. "Het is de enige keer dat ik mijn huis verlaat", aldus Ceballos. De Premier League wordt wellicht in juni weer hervat, al is dat afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent de coronacrisis en de maatregelen van de Britse overheid.