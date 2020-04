Robben speelt met gedachte over comeback: ‘Het begon te kriebelen’

Arjen Robben zette ruim een jaar geleden een punt achter zijn loopbaan. De inmiddels 36-jarige oud-aanvaller is er sindsdien echter nog niet in geslaagd om het voetbal helemaal los te laten en denkt er zo nu en dan zelfs over na om een comeback te maken. De kans dat dit daadwerkelijk zal gebeuren, wordt door Robben echter niet heel hoog ingeschat.

“In het begin heb ik het voetbal helemaal niet gemist. Daarna kwam er echter een periode waarin het weer een beetje begon te kriebelen en ik begon te denken: ‘Hé, misschien kan ik toch nog een beetje spelen’”, vertelt hij in een podcast van zijn voormalige werkgever Bayern München.

Ook nu spelen deze gedachten soms nog door het hoofd van de 96-voudig international van het Nederlands elftal: “Af en toe heb ik dat gevoel nog. Door dit virus is het een rare tijd voor iedereen en als alles weer opgestart is, kunnen we! Misschien zal ik dat altijd wel blijven houden, ik ben nou eenmaal een topsporter.”

Ondanks de gedachten over een terugkeer op het veld, geniet Robben ook van zijn pensioen: “Ik heb hiervoor nooit iets voor mezelf kunnen plannen, nu wel.” Hij heeft dan ook niet alle wedstrijden van der Rekordmeister van dit seizoen gezien: “Ik heb veel duels gemist omdat ik met andere dingen bezig was.” Wat hij in de toekomst precies gaat doen, laat Robben voorlopig in het midden: “Ik heb niets concreets in mijn hoofd.”