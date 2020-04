‘Wenger kreeg via die speler te horen dat ik onder de douche stond te roken’

Arsenal verloor op nieuwjaarsdag 2015 met 2-0 van Southampton, maar na afloop ging het voornamelijk over Wojciech Szczesny. De doelman stak onder de douche een sigaret op, wat voor nogal wat tumult zorgde in de Engelse media. De sluitpost uit Polen verloor gelijk zijn basisplaats bij the Gunners, al ontkent Szczesny met klem dat hij in botsing is gekomen met toenmalig manager Arsène Wenger.

"In die tijd rookte ik met enige regelmaat en de manager wist dat maar al te goed", verklaart Szczesny in de podcast van Arsenal Nation. "Hij wilde alleen niet dat er zou worden gerookt in de kleedkamer en daar was ik ook van op de hoogte. Vanwege de emoties van de wedstrijd besloot ik echter om een sigaret te roken, in het bijzijn van mijn ploeggenoten. Ik ging speciaal naar de hoek van het douchegedeelte, zodat niemand mij kon zien. Daar stak ik vervolgens een sigaret op."

Szczesny werd min of meer betrapt door een medespeler van Arsenal. "Iemand had mij zien roken, al was het niet de manager zelf", blikt de huidige doelman van Juventus terug op het voorval van ruim vijf jaar geleden. "Maar Wenger kreeg het via die speler al wel snel te horen. Hij vroeg of het waar was dat ik in de douches had gerookt en ik zei gelijk ‘ja’. Ik kreeg een boete (naar verluidt 30.000 euro, red.) opgelegd en daarmee was de kous af. Wenger zei wel gelijk: ‘Je zult de komende tijd niet aan spelen toekomen’. Er vielen echter geen harde woorden en er was ook geen hoog oplopende ruzie."

"Ik had ook verwacht dat ik snel zou terugkeren in het elftal", aldus Szczesny, die evenwel voor een onaangename verrassing kwam te staan. "Het team stak in een goede vorm en mijn vervanger David Ospina deed het in die paar wedstrijden bijzonder goed. Hij behield dan ook zijn basisplaats. Ik moest dus geduld hebben en wachten op een nieuwe kans, of via een verhuurperiode Wenger ervan overtuigen dat ik nog steeds de beste doelman was. Dat klinkt misschien vreemd, maar soms is dat wel de beste optie." Szczesny, die in de jaargang 2014/15 alleen nog in actie kwam in de FA Cup, vertrok in de zomer van 2015 op huurbasis naar AS Roma. De Poolse keeper maakte twee jaar later definitief de overstap richting Juventus.