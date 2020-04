‘PSV-aanvaller Bruma ontdekt miljoenenfraude pas maanden later’

PSV-aanvaller Bruma is in de afgelopen jaren opgelicht door een goede vriend, zo meldt de Correia da Manhã. Du Ganso zou in de periode dat de Portugees international bij RB Leipzig speelde in totaal drie miljoen euro achterover gedrukt hebben.

Bruma gaf zijn vriend volgens de berichtgeving in deze periode een volmacht over zijn bankrekening, waarna Du Ganso beetje bij beetje het geld wegsluisde naar een andere rekening. De aanvaller ontdekte pas dat er geld ontbrak toen hij in februari een huis wilde kopen.

Deze ontdekking zou als een bom zijn ingeslagen bij Bruma, die al jaren goed bevriend is met Du Ganso en hem ook vaak bij hem thuis ontving. Het geld zou zijn verdwenen tussen 2017 en 2019, de tijd dat de huidige PSV’er bij die Roten Bullen actief was.

Bruma heeft inmiddels gerechtelijke stappen ondernomen tegen zijn vriend. Hoe de zaak zich verder gaat ontvouwen is op dit moment nog niet duidelijk.