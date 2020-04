‘PSV pakt door en wil grootverdieners het meeste laten inleveren’

PSV wil zo snel mogelijk, in goed overleg, de salarissen van de spelers korten. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de club maandag al een volgende stap in het proces wil zetten. De directie heeft naar verluidt met een aantal spelers een gesprek om de huidige financiële situatie nogmaals uit te leggen en probeert hen 'te doordringen van de noodzaak voor het nemen van maatregelen'.

'Wie veel verdient, moet meer inleveren', zo luidt het credo bij PSV volgens de krant. 'Van de lagere salarissen gaat weinig of niets af. Ook is het mogelijk dat het premiestelsel verandert.' Directeur Toon Gerbrands liet vrijdagavond bij Op1 al weten dat de directie van PSV per direct twintig procent van het salaris inlevert zolang er zonder fans wordt gevoetbald.

'PSV krijgt te maken met extreme financiële tegenwind en snijdt zodoende nu al in de kosten. Afgelopen week plaatste de club zich voor de derde voorronde van de Europa League en dus zijn er ook komend seizoen sowieso geen Champions League-inkomsten', aldus het dagblad, dat doelt op het besluit van de KNVB om de huidige stand te gebruiken voor de verdeling van de Europese tickets.

Verder meldt de krant op basis van een betrokkene dat PSV volgende week weer wil beginnen met de trainingen. 'Waarschijnlijk melden de spelers zich over een week weer op trainingscomplex De Herdgang, om met inachtneming van de afstandsgrens van anderhalve meter weer te gaan trainen.' De voorbereiding op het nieuwe seizoen start in principe begin juli, zo klinkt het.