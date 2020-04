‘Hans de Koningsdag’ in Venlo: VVV maakt nieuwe deal wereldkundig

VVV-Venlo en Hans de Koning gaan langer met elkaar door. De Eredivisionist maakt op Koningsdag bekend dat het aflopende contract van de trainer met een jaar is verlengd tot medio 2021. De coach stapte in januari in bij VVV, toen hij werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Robert Maaskant. Onder zijn leiding bleef de club in zijn eerste zeven wedstrijden ongeslagen en werd de degradatiezonde ingeruild voor een veilige dertiende plaats op de ranglijst.

“Toen ik eind vorig jaar werd benaderd om in te stappen bij VVV-Venlo, had ik daar een heel goed gevoel over”, vertelt De Koning op de clubwebsite van VVV, dat Koningsdag voor de gelegenheid heeft omgedoopt tot ‘Hans de Koningsdag’. “Uiteraard lag er sportief gezien destijds een grote uitdaging. Toch had ik er alle vertrouwen in dat we met selectie, staf én met iedereen rondom de club dat klusje konden flikken. En we hebben het gered. Vanwege de huidige bizarre situatie mogen we eigenlijk helemaal niet spreken van een geslaagd sportief seizoen. Maar ik ben wél ontzettend tevreden over hoe we het gezamenlijk hebben opgepakt na de winterstop.”

Technisch manager Stan Valckx is in zijn nopjes met de contractverlenging van De Koning: “Hans kwam hier in de winterstop toen we op de voorlaatste plek stonden en nog een lange weg te gaan hadden. Hij heeft echter laten zien dat hij weet waar het om gaat als je strijdt om lijfsbehoud in de Eredivisie: een selectie tot een vechtmachine smeden en als één team laten opereren met een duidelijke opdracht: handhaving. Dat heeft z’n vruchten afgeworpen en een stevige basis gecreëerd voor het nieuwe seizoen.”