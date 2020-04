Mike Tyson aast met cannabisbedrijf op naamrechten van Camp Nou

De clubleiding van Barcelona wil de naamrechten van het Camp Nou komend seizoen verkopen. Een van de geïnteresseerde partijen is Swissx, het cannabisbedrijf van oud-bokser Mike Tyson en zijn zakenpartner Alki David. De inkomsten uit de verkoop van de naamrechten wil Barça doneren in de strijd tegen het coronavirus. “Het lijkt ons een ongelooflijk mooi idee”, aldus David.

“Spanje heeft een lange traditie binnen de Europese Unie als het gaat om de liberalisering van cannabis, dit is allemaal heel natuurlijk”, zegt David in gesprek met de BBC. Het plan is om het Camp Nou voor het seizoen 2020/21 om te dopen in het Swissx Stadium. Het zou voor het eerst zijn dat de thuishaven van Barcelona een nieuwe naam krijgt sinds de opening in 1957.

Of het verbinden van de naam van een cannabisbedrijf aan Barcelona niet schadelijk is voor de reputatie van de club, antwoordt David: “Dat zullen we moeten zien. De wereld is geboren door ideeën.” David, een miljardair die zijn inkomsten heeft verworven vanuit verschillende bedrijven, zegt al in gesprek te zijn met de club. Hij is optimistisch over het sluiten van een deal. “Het is een historisch moment in de sportgeschiedenis en dit sluit goed aan bij mijn plannen. Aan het begin van de week is het eerst contact gelegd en ik kijk met vertrouwen uit naar een deal.”

Barcelona heeft de naamrechten voor volgend seizoen overgedragen aan de Barça Foundation, dat samen met de commerciële afdeling van de club op zoek gaat naar een sponsor die zijn naam op de gevel van het stadion wil zetten. Het geld dat hiervoor wordt betaald, gaat naar projecten in Catalonië en de rest van de wereld. Barcelona laat weten dat het zelf ook een project op zal zetten om te helpen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. “We maken een wereldwijde crisis door en we moeten onze verantwoordelijkheden moedig en rustig onder ogen zien”, reageert vicevoorzitter Jordi Cardoner op het besluit. “Daarom beschouwen wij het, als club en als Foundation, van vitaal belang om in deze tijden van humanitaire crisis al onze middelen in te zetten in het gevecht tegen de coronapandemie en zijn gevolgen.”