‘Ze heeft de ziekte van Alzheimer, ik hoop dat ze mij straks nog herkent’

De voetbalwereld wordt geteisterd door het coronavirus, waarbij het de vraag is wanneer de bal weer gaat rollen in de Europese competities. John de Wolf baalt dat hij het spelletje moet missen, maar de assistent-trainer van Feyenoord weet goed dat er nu belangrijkere dingen zijn dan voetbal, zoals het aanpakken van eenzaamheid onder ouderen. "De verhalen van die mensen, dan ben ik echt even stil, hoor", zegt de oud-verdediger tegenover het Algemeen Dagblad.

"Ze zien soms niemand meer, willen gewoon even hun verhaal kwijt. Dan zie je wat deze crisis met mensen doet. De ouderen in onze samenleving hebben het echt zwaar. Dat maak ik van dichtbij mee", vertelt De Wolf, die wijst naar zijn 77-jarige moeder die in Schiedam zit, op een gesloten afdeling van een verzorgingstehuis.

"Ze heeft de ziekte van Alzheimer. Een verpleegster liet haar nog op het balkon komen en toen konden we naar elkaar zwaaien. Verder is alles dicht, we mogen en kunnen er dus niet meer bij. Dat is hard, hoor", aldus de coach. "Haar bellen is erg lastig, daar raakte ze ook van in de war. Ik hoop dat ze mij nog herkent als ik straks weer bij haar langs mag. Ik weet dat ze geweldig wordt verzorgd door al die mensen die daar werken. Daar heb ik diep respect voor."

"De situatie in de wereld gaat langs haar heen. Dat is eigenlijk wel een opluchting voor mij. Het geeft rust dat ze in goede handen is en nergens heen kan. Maar wat zou ik haar graag weer echt zien", zegt de oud-voetballer, die ook mooie dingen ziet ontstaan door de crisis. "Dat we nu zo op elkaar letten, dat vind ik mooi. Het kan dus wel. Dat mensen bewust een maaltijd halen bij een restauranteigenaar die moet knokken om te overleven, misschien iets kleins, maar toch prachtig."