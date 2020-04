‘Sommige spelers zouden van 1000 naar 3000 euro in de Eredivisie gaan’

SC Cambuur is woest om het besluit van de KNVB om dit seizoen geen clubs uit de Keuken Kampioen Divsie te laten promoveren naar de Eredivisie. De club uit Leeuwarden had een straatlengte voorsprong op de concurrentie en had voor de uitbraak van het coronavirus promotie voor het grijpen. Nu de bond anders heeft besloten, moet Cambuur zelfs vrezen voor het voortbestaan van de club. Financieel directeur Gerarld van den Belt houdt rekening met een begrotingstekort van anderhalf miljoen euro. “Als je dat combineert met de gevolgen van de coronacrisis, dan maak ik me grote zorgen over Cambuur.”

Algemeen directeur Ard de Graaf meldt aan de krant dat de gouden toekomst die de club voor ogen had, plots doffer is geworden. “Hoe nu verder wat de realisatie van het nieuwe stadion betreft, bijvoorbeeld? Een positie in de Eredivisie had dat allemaal veel makkelijker gemaakt. Dit kost ons miljoenen euro’s en werpt ons nóg verder terug dan deze crisis al doet”, aldus De Graaf. “Natuurlijk, qua gezondheid zal men zeggen dat er belangrijkere dingen zijn. Maar dit gaat wel om de toekomst van de club en die van de mensen die hier werken.”

De manier waarop Cambuur vrijdag te horen kreeg dat de club niet zou promoveren, steekt bij iedereen die de club een warm hart toedraagt. “De conference call werd ineens onderbroken omdat het mailboxje vol zat”, aldus De Graaf. Het mailadres waarnaar de clubs hun standpunt moesten versturen, was uitgelekt via de media. “Zaten we met 250 man een uur en een kwartier te wachten. Vervolgens zaten we naar een soort stofwolk te kijken en verscheen KNVB-directeur Eric Gudde in beeld met de mededeling. In tweeënhalve minuut was het klaar. Profvoetbal onwaardig.”

Het ongeloof bij Cambuur is groot. “Ik had zondagochtend de bondsvoorzitter aan de telefoon (Just Spee, red.)”, vervolgt De Graaf. “Hij zei dat hij het wel kon begrijpen als ze Liverpool in Engeland tot kampioen zouden uitroepen, die zijn toch niet meer te achterhalen. En wij dan? We stonden elf punten voor, met negen wedstrijden te gaan. Wie dan zegt dat er nog van alles had kunnen gebeuren, heeft geen gevoel bij het voetbal. Je kunt toch niet zeggen: we verklaren de competitie nietig, maar voor de bovenkant volgen we de UEFA-regels naar gelang de huidige stand en voor de onderkant bedenken we zelf even iets?”

De woede bij Cambuur-trainer Henk de Jong is groot. Hij wijst naar de salarissen van de spelers, die bij promotie waren gestegen. “Sommige spelers verdienen 1000 euro bruto per maand, die zouden naar 3000 gaan in de Eredivisie”, vertelt de coach. “Of van 2000 naar 5000. Dat valt in één klap weg voor die jongens en hun gezinnen. Spelers moeten het in twaalf jaar profvoetbal bij elkaar verdienen, hè?”