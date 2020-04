‘ADO breekt met Pardew na slechte reeks en heeft nieuwe trainer in vizier’

Alan Pardew gaat vertrekken bij ADO Den Haag, zo claimt De Telegraaf maandag. De Engelse trainer werd in december aangesteld bij de Eredivisionist om de club te behoeden voor degradatie, maar de resultaten vielen ook na de komst van de coach erg tegen. Naar verluidt is Maurice Steijn de eerste kandidaat om Pardew op te volgen.

Onder leiding van Pardew wist ADO slechts één keer te winnen, namelijk de debuutwedstrijd van de oefenmeester tegen RKC Waalwijk (2-0). Daarna speelde men drie keer gelijk en werd er vier keer verloren, waardoor ADO op de zeventiende plek is blijven steken. Nu de KNVB heeft besloten dat er geen promotie/degradatie komt, speelt ADO volgend seizoen ook in de Eredivisie.

Volgens De Telegraaf zal Pardew na de coronacrisis niet meer voor de groep staan bij de residentieclub. Het contract van de trainer wordt niet verlengd en de club is in gesprek over het restant van zijn salaris tot 1 juli. Omdat ADO niet degradeert kwam Pardew nog in aanmerking voor een bonus van 28.500 euro, maar daar ziet de 58-jarige coach vanaf.

Steijn werd al vaker genoemd als nieuwe coach van ADO. De trainer zit zonder club nadat zijn dienstverband bij Al-Wahda in oktober was afgelopen. Inmiddels legt directeur Mo Hamdi contact met de clubs van de huurlingen in Den Haag om de contracten tussentijds te beëindigen. 'Niet eenvoudig, omdat die andere clubs net zo goed als ADO financieel zwaar worden geraakt in deze coronacrisis', zo klinkt het.