Van Hanegem verbaast zich over KNVB: ‘Ons voetbal staat voor gek’

Willem van Hanegem vindt dat de KNVB een grote fout heeft gemaakt door bij het beëindigen van het seizoen geen rekening te houden met clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. RKC Waalwijk en ADO Den Haag stonden er beroerd voor in de Eredivisie en blijven behouden voor de competitie, terwijl SC Cambuur en De Graafschap, de nummers een en twee van de Eerste Divisie, naast promotie naar de Eredivisie grijpen. De Kromme leeft mee met de clubs uit Leeuwarden en Doetinchem, en haalt in zijn column voor het Algemeen Dagblad uit naar de KNVB.

“We leven in een tijd waarin na alles wat er wordt gezegd meteen de zin volgt dat er wel ergere dingen aan de hand zijn in de wereld”, aldus Van Hanegem in de krant. “Maar daar moeten we wel weer van af. Je zult maar supporter van Cambuur zijn. Die club had de rest van de competitie kunnen spelen met twee kleuters en een peuter in de voorhoede en dan nog was die ploeg gepromoveerd. De Graafschap ook natuurlijk.” Waar koploper Cambuur een voorsprong van elf punten had op nummer drie FC Volendan, stond De Graafschap zeven punten voor. Promotie naar de Eredivisie leek voor beide clubs, met nog negen speelronden te gaan, een kwestie van tijd.

Van Hanegem vraagt zich af waarom de KNVB heeft gekozen voor de handhaving van ADO Den Haag en RKC. “In Zeist hebben ze een grote fout gemaakt door puur voor de Eredivisie te kiezen en de clubs uit de Eerste Divisie als minderwaardig te behandelen. Wat mij stoort, is dat niemand in dit wereldje nog objectief is. Han Berger, tegenwoordig rvc-lid bij de KNVB, is trainer geweest van FC Utrecht, De Graafschap en Cambuur. Hij heeft ze niet geholpen, maar misschien heeft hij wel gedacht 'die clubs kan ik zeker niet helpen'. Het feit dat je er over na kunt denken zegt al voldoende”, zo schrijft de oud-voetballer. “En dat andere rvc-lid, Jan Smit? Die is voor Heracles en niet voor FC Twente. Directeur Eric Gudde is voor Feyenoord en bovendien helemaal wezenloos van Martin van Geel, die er als algemeen directeur van Willem II vrijdag bepaald niet slecht van af kwam, toch?”

Van Hanegem heeft een verleden als trainer bij FC Utrecht. “Dus misschien dat mensen nu vinden dat ik geen recht van spreken heb als het over die club gaat”, vervolgt hij. “Maar FC Utrecht grijpt nu overal naast, terwijl het een wedstrijd minder heeft gespeeld dan Willem II. En ze hebben een beter doelsaldo én hadden nog kans op Europees voetbal via de bekerfinale. Gek hè, dat ze daar een rechtszaak aanspannen tegen de KNVB?”

De aanbak van de KNVB wordt door Van Hanegem als ‘onhandig’ omschreven. “Ons voetbal staat voor gek met peilingen van meningen die toch niet meetellen, met mensen die beslissingen nemen en nooit helemaal objectief kunnen zijn. Nu rennen we weer allemaal naar de rechtbank. Daar hoort het voetbal helemaal niet thuis. Maar clubs als Cambuur, De Graafschap en FC Utrecht hebben eerlijk gezegd wel een punt. Dat is nog zwak uitgedrukt.”