Moise Kean kan ‘zwaarst mogelijke sanctie’ verwachten na lockdownparty

Moise Kean kan een sanctie van Everton verwachten. Zaterdag doken beelden op van een 'lockdownparty' in het appartement van de aanvaller in Cheshire, volgens Engelse media 'compleet met vrouwelijke gasten die lapdances en andere suggestieve handelingen uitvoerden'. Volgens the Guardian gaat Everton twee weeksalarissen van Kean inhouden.

Het niet uitkeren van twee weeklonen komt voor Kean neer op circa 160.000 pond aan gemiste inkomsten, ofwel een kleine 183.000 euro. Het is de 'zwaarste sanctie die voorhanden is' bij de club, zo schrijft de krant. Everton is formeel nog bezig met een onderzoek naar de gebeurtenissen, maar lijkt zijn conclusies al te hebben getrokken. Op basis van de resultaten zou Kean door de club ook gevraagd kunnen worden om zijn excuses aan te bieden.

Moise Kean kan ‘zwaarst mogelijke sanctie’ verwachten na lockdownparty

De video is nog niet opgedoken, maar screenshots zaterdagavond wel. Lees artikel

In een eerste reactie liet Everton al weten 'geschokt' te zijn en de acties van Kean 'onacceptabel' te vinden. De spits hield zich niet aan voorschriften van de regering om geen mensen van buitenaf thuis binnen te laten. Bovendien hield hij zich niet aan het coronaprotocol van zijn club Everton. Zijn club verweet hem indirect gezondheidszorgpersoneel in gevaar te brengen. "De beste manier om hen respect te tonen is door er alles aan te doen om ze te beschermen", schreef de club.

Het is niet voor het eerst dat Kean in opspraak raakt. Hij werd in september nog uit de selectie van Italië gezet met zijn vriend en AS Roma-middenvelder Nicolò Zaniolo, nadat ze meerdere keren te laat kwamen opdagen bij teambesprekingen tijdens het EK Onder-19 in de zomer daarvoor. Everton nam Kean vorig jaar met grote verwachtingen over van Juventus, maar de centrumspits heeft met 1 doelpunt in 26 officiële duels nauwelijks indruk kunnen maken.