Neville zet toptalent terug op aarde: ‘Hij komt niet in de buurt van Di María’

Jadon Sancho is op dit moment een van de meest begeerde voetballers van Europa, maar Gary Neville waakt voor overschatting van het Engelse toptalent. De twintigjarige buitenspeler wordt door zijn club Borussia Dortmund naar verluidt getaxeerd op ongeveer 120 miljoen euro en staat op de radar bij vrijwel alle Engelse grootmachten. Onder meer Manchester United zou azen op de zomerse komst van Sancho, maar Neville waarschuwt dat de dribbelaar door zijn oud-werkgever niet als verlosser beschouwd moet worden.

Ofschoon Sancho dit seizoen met 17 doelpunten en 18 assists in 34 officiële wedstrijden fantastische statistieken kan overleggen, vindt Neville niet dat de aanvaller reeds als een topspeler aangemerkt kan worden. "Ik vind dat we op dit moment met z’n allen te lovend zijn over Sancho. Ik ben van mening dat we beschikken over een geweldige groep Engelse talenten, maar we moeten beseffen dat er meer spelers bestaan: Braziliaanse, Argentijnse, Duitse, Belgische. We zijn niet het enige land ter wereld", tempert de analist het optimisme dit weekeinde bij Sky Sports.

Neville was in het verleden als speler en assistent-trainer verbonden aan de nationale ploeg van Engeland en merkte toen al op dat spelers van the Three Lions vaak massaal bewierookt werden in eigen land. "Er werd altijd gezegd: we hebben een gouden generatie. Natuurlijk hadden we een gouden generatie, met spelers als David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard en Wayne Rooney. Maar Brazilië had Rivaldo, Ronaldinho en Ronaldo. Wat is dat dan voor generatie? Een generatie van platina?"

"Iedereen vindt dat we bij Engeland opnieuw beschikken over een gouden generatie, maar men vergeet dat de andere landen over wereldsterren beschikken", vervolgt Neville. "Argentinië heeft spelers als Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Lionel Messi, Ángel Di María. Hoe goed zijn deze spelers vergeleken met Jadon Sancho? Jadon Sancho komt niet eens in de buurt van deze spelers! Laat er geen misverstand over bestaan: Jadon Sancho is een talentvolle speler, maar we kunnen hem niet tot dezelfde categorie rekenen met spelers die regelmatig Europese prijzen en WK’s hebben gewonnen."