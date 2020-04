Serie A-voetbal lijkt weer op gang te komen na hoopvolle persconferentie

De kans lijkt na vanavond een stuk groter dat het huidige Serie A-seizoen toch afgemaakt gaat worden. Vanwege de uitbraak van het coronavirus ligt de hoogste Italiaanse voetbalafdeling al geruime tijd stil, maar premier Giuseppe Conte heeft zondagavond tijdens een persconferentie perspectief geschetst voor het verdere verloop van de voetbaljaargang.

Italië is met 26.644 geregistreerde doden een van de meest getroffen landen door het coronavirus en bevindt zich sinds 9 maart in een lockdown. Er lijkt echter licht aan het einde van de tunnel voor het land: vanaf 4 mei mogen mensen bijvoorbeeld weer naar buiten en gaan parken open. Bovendien is het professionele en recreatieve sporters vanaf dan ook weer toegestaan individueel te trainen, mits ze twee meter afstand van elkaar houden.

Er is echter meer perspectief voor de voetbalclubs, want vanaf 18 mei mag er ook weer in groepsverband getraind worden. Italiaanse media speculeren dat de Serie A in juni weer hervat kan worden, want per 1 juni mogen onder meer kappers, bars en restaurants hun deuren weer openen.

Conte verzekert dat minister Vincenzo Spadafora van Sport zich de komende tijd zal buigen over de vraag of een herstart van de Serie A er dit seizoen daadwerkelijk nog inzit. "Spelers mogen vanaf 4 mei individueel trainen en vanaf 18 mei in groepsverband. Daarna zullen we evalueren of de voorwaarden aanwezig zijn om het seizoen voort te zetten. Mochten we in die fase komen, dan dient de gezondheid en veiligheid gewaarborgd te zijn. Onze passie voor sport is groot en we willen niet dat onze idolen ziek worden", aldus de premier.