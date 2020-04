Frank Lampard wil na Hakim Ziyech ook ex-PSV'er

Manchester United, Arsenal, AS Roma en AS Monaco hebben ook interesse in de aanvaller van Napoli.

Paris Saint-Germain ziet in Sergio Reguilón een mogelijke vervanger van Layvin Kurzawa, die transfervrij lijkt te gaan vetrekken. Naast de back van Real Madrid zijn ook Theo Hernández en Alex Telles in beeld. (RMC Sport)