Beckham dreef Gary Neville om twee redenen tot waanzin op hotelkamer

Gary Neville en David Beckham koesteren een jarenlange vriendschap. De twee oud-voetballers speelden in het verleden elf jaar samen bij Manchester United en zijn tegenwoordig mede-eigenaars van vierdedivisionist Salford City. Neville en Beckham waren in hun tijd bij Manchester United enige tijd kamergenoten, maar dat ging volgens eerstgenoemde lang niet altijd zonder slag of stoot.

Nadat Neville en Beckham de jeugdopleiding van United hadden doorlopen, beleefden zij beiden halverwege de jaren negentig hun doorbraak in het eerste van de Engelse grootmacht. In aanloop naar uitwedstrijden deelden zij gedurende een halfjaar een hotelkamer. "Het duurde ongeveer zes maanden dat ik op dezelfde kamer als Beckham sliep. Daarna werden hotelkamers niet meer gedeeld door spelers. Ik denk dat ze doorkregen dat spelers niet bij elkaar pasten en op verschillende tijdstippen gingen slapen", wordt Neville zondag geciteerd door diverse Engelse media.

"Ik had twee grote problemen met Beckham, en hij met mij", vervolgt de oud-verdediger, die na zijn debuut in 1992 voor United zijn gehele carrière voor de club speelde. "Ik ging altijd om 21.00 uur naar bed, waarna ik de volgende ochtend om 05.00 uur wakker werd. Beckham bleef telkens op tot 23.00 uur en werd de volgende ochtend wakker om 08.00 uur. In feite hield hij me van 21.00 uur tot 23.00 uur wakker, waarna ik om 05.00 uur alweer wakker was. Het werkte voor geen meter."

Het gebrek aan goede slaap was echter niet het enige wat Neville opbrak. "Beckham is de meest geordende persoon die je maar kunt bedenken. Zodra hij zijn kamer betreedt, steekt hij kaarsen op en plaatst hij foto’s: alles moet perfect zijn. Dat was zo toen hij achttien was en dat is nu nog steeds zo. Ik daarentegen gooi alles maar ergens neer. Het werkte gewoon niet. Daarnaast praat ik voortdurend en ga ik voortdurend in discussie met mensen; hij was het tegenovergestelde. Hij luisterde naar muziek en wilde rust. Totaal het tegenovergestelde van wat ik voor ogen had", besluit Neville.