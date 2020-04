Daily Mail selecteert één Nederlander en kiest verrassende Speler van het Jaar

De Premier League ligt al enige tijd stil vanwege de uitbraak van het coronavirus en op dit moment is hoogst onzeker of het lopende seizoen in Engeland überhaupt afgemaakt gaat worden. De Daily Mail houdt er rekening mee dat er binnenkort definitief een einde wordt gemaakt aan de voetbaljaargang en kiest in dat kader reeds vandaag zijn PFA Team of the Year en PFA Player of the Year, op de dag dat dat normaliter zou zijn gebeurd. Virgil van Dijk wordt als PFA Player of the Year onttroond door Liverpool-ploeggenoot Jordan Henderson, maar kan wél rekenen op een plekje bij de beste elf.

Van Dijk werd vorig seizoen uitgeroepen tot de beste speler uit de Premier League en werd daarmee na Dennis Bergkamp (1998), Ruud van Nistelrooij (2002) en Robin van Persie (2012) de vierde Nederlander die die eer toekwam. De aanvoerder van het Nederlands elftal kent opnieuw een ijzersterk seizoen en stevende voor de coronacrisis met Liverpool af op de landstitel: de voorsprong van the Reds op achtervolger Manchester City bedraagt na 29 speelrondes 25 punten, al speelden the Citizens wel 1 wedstrijd minder.

In totaal neemt de Daily Mail zeven spelers van Liverpool op in zijn elftal, want behalve Van Dijk zijn ook doelman Alisson Becker, rechtsback Trent Alexander-Arnold, linksback Andy Robertson, middenvelder Henderson en aanvallers Sadio Mané en Mohamed Salah opgenomen in het PFA Team of the Year van de Engelse krant. Henderson wordt aangewezen als de beste speler uit de Engelse competitie; Alexander-Arnold zou de PFA Young Player of the Year moeten worden en daarmee Raheem Sterling opvolgen.

Het PFA Team of the Year van de Daily Mirror.

De tabloid erkent dat Henderson met onder anderen Kevin De Bruyne van Manchester City een geduchte concurrent had, maar vindt dat de Engelse middenvelder de onderscheiding onder meer verdient vanwege zijn 'onzelfzuchtigheid'. Henderson is niet de meest in het oog springende speler, maar volgens de Daily Mail simpelweg onmisbaar voor het Liverpool van manager Jürgen Klopp. "Hij is dit seizoen een voorbeeld geweest voor Liverpool, zowel op als naast het veld. Het is geen toeval dat het team van Jürgen Klopp drive en balans verliest wanneer Henderson niet speelt", aldus de scribent, die de aanvoerder ook 'het hart van het middenveld' van Liverpool noemt.

De Daily Mail heeft in zijn PFA Team of the Year verder ook plaats voor Çaglar Söyüncü van Leicester City, de eerder genoemde De Bruyne, Jack Grealish van Aston Villa en Jamie Vardy van Leicester City. Vardy was voordat de Premier League werd stilgelegd met negentien doelpunten de topscorer van de competitie, terwijl De Bruyne zestien assists gaf en zichzelf daarmee voorlopig de beste aangever mag noemen. Tot slot wordt aangestipt dat Söyüncü bij Leicester City achterin de leemte die de naar Manchester United vertrokken Harry Maguire heeft achtergelaten moeiteloos heeft ingevuld, terwijl Grealish zich als één van de weinigen onttrok aan de sportieve malaise bij Aston Villa, dat met een huidige negentiende plaats zou degraderen naar de Championship.