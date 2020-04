BILD: Salihamidzic doelt met mysterieuze uitspraak vermoedelijk op Dest

Bayern München hoopt zich in de komende transferperiode te versterken met minstens twee spelers. Technisch directeur Hasan Salihamidzic werd zondag door Die Welt gevraagd naar de stand van zaken op transfergebied en vertelde dat Bayern twee duidelijke doelen voor ogen heeft. "We willen ons versterken met een toptalent uit Europa en met een wereldster, die kwaliteit toevoegt aan onze ploeg en ervoor zorgt dat we aantrekkelijk en goed voetbal gaan spelen."

De uitspraken van Salihamidzic spreken in Duitsland tot de verbeelding, daar de media ervan uitgaan dat hij specifieke spelers in gedachten had terwijl hij sprak. Zelf noemt hij gaan namen, maar BILD speculeert dat de directeur doelde op Sergiño Dest en Leroy Sané. De rechtsback van Ajax zou het 'toptalent' zijn naar wie Salihamidzic verwees. BILD komt onder meer tot die conclusie door erop te wijzen dat Kai Havertz en Dayot Upamecano, twee andere toptalenten die Bayern in het vizier heeft, al in Duitsland spelen.

Omdat zij uitkomen voor respectievelijk Bayer Leverkusen en RB Leipzig, ligt het niet voor de hand om ze te bestempelen als een 'toptalent uit Europa'. Ook Kicker verwijst naar de belangstelling van Bayern voor Dest en Sané in de berichtgeving over de uitspraken. Laatstgenoemde lijkt op dit moment het belangrijkste transferdoelwit van der Rekordmeister. De buitenspeler van Manchester City was in de zomer van vorig jaar al hard op weg naar Bayern, maar tot een akkoord kwam het toen niet. Hij raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie en kwam dit Premier League-seizoen nog niet in actie.

"We blijven een koopclub", beaamde Salihamidzic verder. "Ik, en iedereen binnen de club, staat voor het feit dat we de Champions League willen winnen. Zonder daarbij financieel onverantwoorde dingen te doen." Afgelopen zomer werd een bedrag van honderd miljoen euro genoemd voor Sané; het is onduidelijk hoeveel hij nu zou kosten, na een seizoen niet gespeeld te hebben. Dest, wiens contract nog twee jaar doorloopt, zou meer dan twintig miljoen euro moeten opleveren voor Ajax. Het Duitse TZ verzekerde deze week dat een transfer nog altijd realistisch is, maar dat Bayern de ontwikkelingen rondom de coronacrisis afwacht voordat het serieus actief wordt op de transfermarkt.