Spugen mogelijk bestraft met geel: ‘Het is zeker niet hygiënisch’

Michel D'Hooghe houdt rekening met een scenario dat spugen op het gras en groepsknuffels voortaan verboden worden tijdens wedstrijden vanwege de uitbraak van het coronavirus. De voorzitter van het medisch comité van de FIFA zegt in het Belgische tv-programma De Zevende Dag dat er mogelijk verandering op komst is. "Het spugen is een beetje ingebakken, maar ik ben van mening dat dat waarschijnlijk in de toekomst moet veranderen."

"Welke toekomst, dat weet ik niet", vervolgt D'Hooghe. "Het verbieden van rochelen en spugen zou een goede maatregel zijn. Of dat makkelijk in te voeren zal zijn, dat is iets anders." De arts ziet een straf als een gele kaart als eventuele oplossing. "Ja, bijvoorbeeld, want het is zeker niet hygiënisch", aldus D'Hooghe, die ook wijst naar groepsknuffels, bijvoorbeeld na een doelpunt.

"Zoals de toestand vandaag is, is dat uitgesloten om te doen. De vraag is hoe de toekomst zal evolueren", vervolgt de bestuurder. "Ik heb geen glazen bol. Ik denk en ik hoop dat we weer in een toekomst gaan komen waar menselijke gedragingen mogelijk zullen zijn, maar dat is momenteel zeker niet het geval." D'Hooghe vindt voetballen met mondmaskers geen goed idee.

"Wat ik zie is dat men nu vanuit economisch oogpunt alle pogingen doet om zo snel mogelijk het voetbal te hervatten. Daar heb ik mijn bedenkingen bij. Ik heb in mijn lange loopbaan vaak de afweging moeten maken tussen economische en gezondheidsbelangen en heel vaak helde dat over naar het economische. Maar als er één moment is waar de weegschaal moet overhellen naar gezondheid, dan denk ik dat het wel in deze ernstige omstandigheden is waar we nu in leven."

Ook het idee van wedstrijden zonder supporters in het stadion kan D'Hooghe niet bekoren. "Waarom voetballen met gesloten deuren terwijl er toch contact is op het veld? Je kan toch niet vragen aan de spelers om altijd anderhalve meter van elkaar te blijven? En zelfs als je de supporters niet toelaat in het stadion, dan weet je dat er toch plaatsen zullen zijn waar zij zullen samenkomen."